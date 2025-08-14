사진=텐아시아DB

MC 송해나가 27기 정숙에게 뒤늦게 고백하는 영수를 보며 답답한 마음을 솔직하게 드러냈다.13일 방송된 SBS플러스·ENA '나는 솔로'에서는 27기의 슈퍼데이트 현장이 공개됐다. 슈퍼 데이트권을 획득한 정숙, 영식, 영자, 옥순, 순자. 상철은 옥순에게 슈퍼 데이트권을 누구에게 쓸지 물었고, 옥순은 "당연히 상철님"이라며 달달한 분위기를 연출했다.슈퍼 데이트권을 두 장 손에 쥔 정숙은 영철과 광수를 선택했고, 이를 지켜본 영수는 침울해졌다. 광수, 영자, 영호 등은 그런 영수를 신경 썼고, 영자는 "그렇게 하다가 두 사람 다 떠나갈 수도 있는 거 아니냐. 그래도 괜찮냐"라며 "정숙을 알아보고 왔어야 했는데 찝찝하다"라고 말했다.영수는 "그럼 내가 정숙과 대화하고 내일 아침에 알려줄게"라고 했고, 송해나는 "뭐야, 그러면서 왜 데이트는 나가"라고 반응했다. 이이경은 "슈데가 누구한테 있는 거야"라며 불만을 드러냈다. 영자는 "나의 슈데가 이렇게 날아가는 건가"라며 "헛되게 하지 말아달라"고 당부했다.곧 정숙이 나타나자 영자는 영수의 등을 떠밀었고, 영수는 뒤늦게 정숙에게 다가갔다. 그는 "상철에게 집중할 거라 생각하니 용기가 안 났다. 거절당할까 봐"라고 털어놨고, 정숙은 "그런 상황인 걸 알면서도 다가왔던 두 분에게 썼다"라고 말했다. 인터뷰에서 영수는 "원래 나한테 써달라고 하려 했는데, 왜 안 했는지 모르겠다. 온전히 내 실수"라고 인정했다. 송해나는 "그래, 멍청한 거야, 바보야"라며 몰입했다.영수는 "내가 널 첫인상으로 선택했는데 난 원래 안 바뀐다. 너무 아름다웠다. 그때 반했던 것 같다"라며 "너한테 마음이 쏠려서 다른 사람을 알아볼 기회가 없어질까 봐 대화할 기회 자체를 만들기 싫었다. 그런데 잠깐 나눈 대화가 너무 좋았다. 그런데 네가 상철을 좋다고 하니 어쩔 수 없지"라고 고백했다.정숙은 "원래 내 순위 안에 영수님이 있었는데, 좀 늦지 않았나 싶다. 이성적 끌림이 있는데 다른 분들이 많이 끼어 있지 않냐"고 말하며 영수의 마음을 흔들었다. 영수는 "지금은 포항도 갈 수 있을 것 같다"고 했고, 데프콘은 "마지막 목줄이 채워진다"며 웃었다.이후 영수는 인터뷰에서 "미친X 아니냐. 처음부터 잘하던가. 미련이 남을수록 감정이 커지는 것 같다"며 정숙과 영자의 마음이 8:2라고 했다. 정숙은 "비로소 영수가 얘기하더라. 그래서 다시 고려하게 됐다. 원래 설렘이 있는 사람이었다"고 말했다.제작진이 "그러면 왜 슈데권을 안 썼냐"고 묻자 정숙은 "영수님이 노력하지 않아서. 괘씸죄"라고 답했다. 송해나는 "그럼 영철, 광수가 뭐가 되냐"고 했고, 정숙은 이 이야기를 그대로 영자에게 전했다. 영자는 당황했고, 상철 역시 정숙을 향한 미련을 드러내며 "평생 남을 아쉬움"이라고 말해 현장을 놀라게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr