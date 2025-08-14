사진=유튜브 채널 '곽튜브'

방송인 곽튜브가 열애 사실을 공개해 모두를 놀라게 만들었다.곽튜브는 지난 13일 유튜브 채널 '곽튜브'에 '가이드가 더 먹는 괴상한 3박 4일 태국 먹방 투어' 영상을 올렸다.이날 영상 속 질문 시간에 한 참가자는 곽튜브에게 "여자친구 있어요?"라고 물었다. 그러자 곽튜브는 "여자친구 있다"라고 답했다. 깜짝 놀란 참가자들이 다시 그에게 물어오자 "여자친구 있다. 결혼 생각도 있다"라고 강조했다."일반인이에요?"라는 질문에는 "그렇다. 일반인이다. 데이트는 주로 집에서만 한다. 맛집도 많이 다닌다"라고 말했다. "이사한 이유가 그거냐"는 물음에는 "그건 아니다"라면서, 어떻게 만나게 됐느냔 물음엔 "소개 받아 만나게 됐다"고 전했다."직업적으로 멀리 나갈 때도 있고 스케줄이 다르지 않느냐. 그럴 땐 어떤 스타일이냐"는 질문도 이어졌다. 곽튜브는 여기에 "이해를 정말 잘해준다"며 "엄청 잘해준다"고 뿌듯함을 드러냈다.한편, 구독자 200만 명을 보유한 곽튜브는 유튜브 활동을 넘어 방송 출연을 이어가고 있다. '지구마불 세계여행', '곽준빈의 세계 기사식당', '데블스 플랜', '전현무계획', '추성훈의 밥값은 해야지', '크레이지 리치 코리안' 등 각종 온라인 콘텐츠에 출연한 바 있다.지난달 MBN '전현무계획2'에 출연했을 당시 전현무가 "소개팅 때 국밥을 먹을 수 있느냐"고 물은 데에 대해, "안 된다. 소개팅 첫인상에 늘 실패했다. 그래서 레스토랑 감성으로 가야 한다"고 답한 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr