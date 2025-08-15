이미지 크게보기 사진 = JTBC '1호가 될 순 없어'

코미디언 최양락, 팽현숙 부부가 박사 사위를 처음으로 공개해 화제를 모았다.14일 방송된 JTBC 예능 '1호가 될 순 없어'에서는 최양락, 팽현숙 부부가 딸 최윤하의 박사 학위 취득 파티를 준비하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 팽현숙은 "전 세계 유일무이한 귀빈이다"며 손님맞이에 열중했다. 바로 귀빈은 미국 명문 조지아공과대학을 졸업하고 국내 1위 제약회사에서 항암제 개발 연구원으로 일하는 인재였다.최윤하는 "논문 쓰는 동안 남편이 집안일을 도맡아 했다"며 남편의 외조를 자랑했다. 이어 "토마토 주스를 매일 밤 갈아놓고 아침에 마시라고 챙겨준다"고 말하자 팽현숙은 "아빠하고 차이가 많이 난다"며 흐뭇해했다.팽현숙은 사위에게 "우리 딸도 고생 많았지만 사이도 고생 많았다"며 고마움을 전해 훈훈함을 안겼다.방송 내내 최양란, 팽현숙 부부 가족들의 훈훈한 분위기가 이어져 방송을 본 시청자들 역시 "진짜 외조까지 완벽하다", "딸과 사위를 보는 것만으로도 행복하겠다"며 다양한 반응을 보였다.이처럼 최양락, 팽현숙 부부는 첫 공개한 사위의 따뜻한 성품과 세심한 외조를 소개하며 가족들과의 행복한 순간을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr