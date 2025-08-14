이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '션과 함께'

가수 션이 하루 동안 배달 기사로 변신해 훈훈한 선행을 실천했다.13일 '션과 함께' 채널에는 "하루종일 달려서 음식 배달을 하면 얼마나 벌 수 있을까? (전액 기부)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 션은 두 발로 하루 종일 달리며 배달 체험에 나섰다. 그는 "댓글로 배달 체험 요청이 많았다. 오늘 하루 배달하면 얼마나 벌 수 있을지 해보겠다"고 체험 이유를 밝혔다.이날 션은 배달을 하면서도 "음료가 식으면 안 될 것 같다"며 무더운 날씨에 음료 상태도 걱정하며 한 건 한 건 최선을 다해 배달했다.그 결과 션은 10시간 동안 무려 32km를 달리며 총 25건의 배달을 완료했고, 총 6만 3천 원을 벌었다. 그는 "배달로 번 금액 전액을 기부할 계획이다. 금액보다 나의 10시간이 중요하다"고 말했다.체험 내내 션은 밝은 표정으로 시민들과 인사를 나누며, 배달하는 동안 행복과 보람을 느꼈음을 전해 훈훈함을 안겼다. 제작진이 자전거 배달을 제안하자 그는 "10시간 동안 20만 원 벌라고? 100만 뷰가 나오면 고려하곘다"며 유쾌하게 웃었다.마지막으로 션은 "많은 분들이 웃으면서 인사해 주고, 받으신 분들이 맛있게 드셨을 거라는 상상을 하면서 즐거운 하루를 보냈다"며 "배달을 통해 행복을 전했다"고 소감을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr