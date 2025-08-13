이미지 크게보기 사진 = KBS 1TV '아침마당'

가수 황찬희가 무속인이라는 사실을 처음으로 공개했다.13일 방송된 KBS 1TV '아침마당도전! 꿈의 무대''에 첫 번째 참가자로 나선 황찬희는 "사실 저는 신을 모시는 무속인이다"며 "작두도 타고 굿도 한다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.황찬희는 "스무 살 때 가수 활동을 막 시작했는데 신병이 찾아왔다. 그때 집을 나와 10년 동안 가족과 연을 끊고 살았다"며 "10년 뒤 고향으로 돌아와 결혼도 하고 아이도 낳았지만, 또다시 신병이 찾아왔다"고 말했다.그는 "아버지는 심근경색, 딸과 어머니도 병환을 겪었다. 결국 신을 받아들이기로 했다"며 "신을 모시고 7년쯤 지났을 때, 가슴 깊은 곳에서 다시 노래하고 싶은 열정이 올라왔다"고 떠올렸다.황찬희는 록밴드 활동과 전국 가요제 수상 경력도 소개하며, "무속인은 두 가지 직업을 가질 수 없어 고민이 컸다. 하지만 '순돌이' 이건주가 무대에서 노래하는 걸 보고 용기를 냈다. 앞으로는 떳떳하게 노래하고 싶다"고 밝혔다.이날 그는 '곡예사의 첫사랑'을 열창하며 인상적인 무대를 펼쳤다. 무대를 마친 뒤에는 "이제 홀가분하다. 숨기고 사는 것 같아 마음이 무거웠는데, 당당하게 말할 수 있어 행복하다"고 미소 지었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr