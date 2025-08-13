/ 사진=텐아시아DB

가수 효린이 ‘보이즈 2 플래닛’에 출연 중이다. 앞서 소유는 효린이가 밴에서 소유를 쳤다는 소문에 대해 "나랑 효린 언니는 그런 얘기가 나올만하다. 불씨를 줬을 수도 있다. 나랑 효린 언니가 장난이 너무 심하다"고 불화설에 대해 해명한 바 있다.효린은 지난 7월 17일 첫방송된 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’에 K&C 공동 마스터로 출연해 참가자들을 위한 아낌없는 조언과 애정 어린 피드백으로 참가자들의 잠재력을 끌어내며 눈부신 활약을 보여주고 있다.효린은 이번 시즌 모두가 인정하는 보컬 마스터로 새롭게 합류했다. 효린은 카리스마 넘치는 날카로운 시선으로 참가자들의 실력을 예리하게 평가하고, 따뜻한 심사평을 건네는 맞춤형 디렉팅으로 참가자들의 실력 향상에 큰 힘을 보태고 있다.또한 효린은 참가자들의 무대를 보며 솔직한 감정이 그대로 드러나는 표정 변화와 뜨거운 환호성을 보내는 등 풍부한 리액션으로 프로그램의 감초 역할을 톡톡히 해내고 있다.효린은 그룹, 솔로, 앨범 프로듀싱 등 다방면에서 활약하고 있는 만능 아티스트답게 자신의 경험을 바탕으로 참가자들에게 자신감을 북돋아 주고, 현실적인 조언과 격려를 건네며 참가자들의 숨겨진 잠재력을 끌어내고 있어 앞으로의 활약이 더욱 기대된다.한편, 효린은 지난달 15일 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘YOU AND I’(유 앤 아이)를 공개하고 활발한 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr