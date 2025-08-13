/ 사진=텐아시아DB

코미디언 김원훈이 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌 2에서 활약을 펼치고 있다.쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌 2는 월급 루팡과 칼퇴를 꿈꾸는 DY기획의 찐직장인들, 스타 의뢰인과의 심리전 속에서 펼쳐지는 리얼 오피스 생존기. 김원훈은 지난 9일 오픈과 동시에 쿠팡플레이 인기작 1위로 직행한 ‘직장인들’ 시즌 2에서 현실과 콩트를 자유자재로 넘나드는 순발력으로 시청자들의 웃음을 유발했다.올해 2월 론칭한 ‘직장인들’을 함께 이끌며 인기 견인차 역할을 한 김원훈은 더욱 막강해진 매력으로 돌아온 시즌 2에서도 눈에 띄는 활약을 보여주며 시청자들의 폭소를 자아냈다. “늘 이직을 희망한다”라며 찐직장인이라면 누구나 가슴에 안고 사는 이직의 꿈을 품은 ‘낀대 주임’으로 등장해 초반 스몰 토크 장면에서부터 차분하게 웃음 코드를 빌드업하더니 회의로 이어지자 특유의 타이밍 감각과 순발력 그리고 주체할 수 없는 애드리브로 현장을 쥐락펴락했다.김원훈의 활약은 쉴 새 없이 이어졌다. 팀내 회의에서는 기발한 아이디어로 시선을 집중시켰으며, 영화 홍보차 DY기획을 찾은 배우 조정석에게도 남다른 애드리브 열전을 이어가며 캐릭터의 매력을 제대로 보여줬다. 특히 모두의 예상을 뒤엎고 회의 도중 어머니와 영상 통화를 연결한 모습은 예측 불가한 웃음으로 피어났다.김원훈은 유튜브 채널 ‘숏박스’와 유튜브 ‘네고왕’에도 출연 중이다. SBS Plus와 ENA의 ‘지지고 볶는 여행’과 지난 7일 새롭게 오픈한 SBS 예능 ‘마이턴’에서도 출연하면서 활동 반경을 점차 넓혀나가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr