궤도의 자극적인 추론에 '찐친' 전현무가 "생각이 썩은 것 같다"고 일갈해 폭소를 안긴다.14일(목) 밤 9시 40분 방송하는 채널A 지식 충전 퀴즈쇼 '브레인 아카데미' 12회에서는 '과학 브레인' 궤도가 '신화' 분야에서 뜻밖의 '자극적 추론'으로 맹활약을 떨치는 현장이 공개된다.'신화 마스터'로 나선 김헌 교수는 "'그리스 신화' 속 가장 파격적이고 믿을 수 없는 사랑 이야기에 대해 알아보자"며 그림 한 장을 보여준다. 이어 그는 '저주'와 관련된 퀴즈를 기습적으로 출제하는데, '촉소희' 윤소희마저 "어렵다"고 탄식한다. 반면 궤도는 "심리학자 수준으로 (심리를) 읽을 수 있을 것 같다"며 눈을 반짝인다. 그러자 황제성은 그런 궤도에게 "눈빛이 이상하다"고 몰아가고, 전현무 역시 "은은하게 돌아 있는데?"라고 거들어 모두를 빵 터지게 만든다.여러 추론이 오가던 중 1983년생 궤도는 모두가 경악할 만한 추론 하나를 조심스레 꺼낸다. 이에 윤소희는 "맞는 것 같다"며 의외로 차분히 인정하고, 황제성은 궤도를 향해 "너 어떻게 그런 생각을 할 수 있냐? 오늘 들었던 것 중에 제일 충격적"이라고 외친다. 급기야 1977년생 전현무는 "생각이 썩은 것 같다"고까지 표현하는데, 이상엽은 "(그 말이 맞는다면 신화 속 주인공이) 제일 나쁘다"라고 호응한다.스튜디오를 순식간에 '혼돈의 카오스'로 만든 궤도의 '자극적 추론'이 무엇일지, 그리고 궤도가 해당 문제의 정답을 맞힐 수 있을지는 14일(목) 밤 9시 40분 방송되는 '브레인 아카데미' 12회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr