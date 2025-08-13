사진='신여성' 갈무리

사진='신여성' 갈무리

개그맨 조혜련이 악성 루머에 입을 열었다.12일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '나락감지 주파수 듣고 가세요 [신여성] EP.03 나락과 극락'이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 조혜련은 '루머가 많이 돌았을 것 같다'는 말에 "내가 포주라는 이야기가 있었다. 내가 성매매를 주관하는 사람이라더라. 난리도 아니었다"고 말했다.이경실은 웃음을 터트리며 "네가 만든 말 아니냐"고 했고, 조혜련은 "아니다. 어이가 없었다. 내가 연결하고 커미션을 받는다더라"라고 억울함을 내비쳤다.조혜련은 "누가 나 대신 '조혜련은 절대 그런 사람이 아니다'라고 대변도 해줬다. 정말 말도 안 됐다"라고 했다. 조혜련은 "저 포주가 아니다. 골키퍼다"라고 강조해 웃음을 자아냈다.이경실은 "내가 감당하기 힘들 때 그런 루머를 들으면 정말 무너진다. 이혼했을 때, 나도 슬픈데 결혼생활 할 때는 없던 소문이 돌더라. 엔터테인먼트 대표와 내가 그렇고 그런 사이라 그 사람이 준 카드로 백화점 가서 명품을 산다는 소문이 있었다"고 토로했다.그는 "나도 모르게 울면서 '나는요, 옛날 남편한테도 포인트 카드도 안 받아봤어요' 했다. 그때는 법인 카드가 뭔지도 몰랐다. 대성통곡을 했다. 나중에 알고 보니 나와 비슷한 이름의 다른 연예인 얘기였다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr