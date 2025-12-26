사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

‘신상출시 편스토랑’ 이연복과 복벤져스가 460인분 요리에 나선다.26일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 이연복이 대한민국 지역 식재료 살리기 프로젝트에 동참하기 위해 든든한 지원군들을 소환한다. 그렇게 모인 복벤져스는 경력만 도합 150년. 내로라하는 중식 대가들이 지역 특산물로 만든 화려한 요리들이 시청자들의 식욕을 자극할 것으로 보인다.이연복 셰프는 “불러 주시면 어디든지 간다”라며 의문의 주방에 나타났다. ‘편스토랑’ 출장 전문 셰프 이연복이 출격한 곳은 얼마 전 울산광역시에서 열린 ‘대한민국 지방시대 엑스포’ 현장이었다. 올해 개최한 ‘대한민국 지방시대 엑스포’에서는 특별히 대한민국 지역 곳곳의 대표 식재료들을 이용한 미식회가 진행됐다.주방을 진두지휘하는 이연복 셰프 곁에는 포스가 남다른 셰프들이 자리했다. 800평 초대형 중식당 오너 셰프 구광신, j호텔 중식당 총괄 셰프 왕업륙, 블루리본 중식당 오너 셰프 왕병호까지. 그야말로 대한민국 중식의 히어로들이 모인 ‘복벤져스’였다. ‘복벤져스’의 경력을 모두 합하면 150년으로, 막내 셰프 경력이 30년 차라고. 4인의 복벤져스 셰프들은 보지도 않고 중식도로 양파를 써는 ‘단체 노룩 칼질’을 동시에 선보이는 등 고수들의 기량을 자랑했다.이연복 캡틴이 이끄는 복벤져스가 준비한 요리는 통영굴짬뽕과 제주흑돼지동파육덮밥. 복벤져스는 엄청난 스킬로 일품 요리 460인분을 뚝딱 완성했다. 완성된 복벤져스의 요리는 미식회에서 폭발적인 사랑을 받았다. 시식한 손님들은 “천상의 맛!”이라고 감탄했다.대한민국 지역 식재료 살리기 프로젝트에 함께한 복벤져스의 미식회 현장과 복벤져스의 460인분 일품 요리는 26일 저녁 8시 30분 방송되는 ‘편스토랑’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr