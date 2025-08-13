사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 에일리가 남편 최시훈과의 혼전동거에 대해 이야기했다.12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 가수 김장훈, 에일리, 코미디언 윤정수, 유튜버 김지유가 출연했다.이날 결혼 4개월 차인 에일리는 "너무 행복하다"며 남편 최시훈과의 신혼 생활을 과시했다. 김준호는 "결혼식장에서 봤는데 남편이 너무 잘생겼더라"고 말했다."어떨 때 가장 행복하냐"는 질문에 에일리는 "사실 결혼식 전에 같이 살았다"며 동거 사실을 고백했다. 이어 "최시훈을 만나며 미국에 있는 가족들에게 결혼 의사를 밝혔더니, 할머니와 이모가 '일단 같이 살아봐라. 결혼 전 1년 동안 같이 살아보라'고 해서 동거를 했다"고 전했다.에일리는 "동거 후 잘 맞아서 결혼했다. 결혼 전에 서로 잘 맞는지 알 수 있으니까"라며 "살아보고 안 맞으면 헤어지려고 했다. 예식장 예약 취소하면 되니까"라며 쿨한 마인드를 드러냈다.동거 찬성 의견에 얘비신랑 윤정수는 "동거는 아니지만, 여친이 자주 놀러 온다"고 이야기했다. 에일리는 "같이 사는 거랑 놀러 오는 건 다르다"며 생활패턴부터 여러 가지 동거의 필요성을 조언했다.그러자 윤정수는 "결혼 가르치지 마라. 나도 4개월밖에 안 됐는데"라고 지적했다. 에일리가 어깨에 기대자 그는 "이런 거 하면 예비신부가 싫어한다. 예쁘면 다야?"라며 스킨십을 거부해 눈길을 끌었다.동거 후 결혼식을 올리면 별 느낌이 없을까봐 걱정했다는 에일리는 "식 올리니까 부부가 된 느낌이더라. 연애 동거와 결혼은 달랐다"고 말했다.최근 SNS에 뽀뽀 사진 도배하며 행복한 신혼을 자랑 중인 에일리는 "신혼집을 공동명의로 사기 위해 결혼 전인 지난해 8월에 혼인신고를 먼저 했다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr