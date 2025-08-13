이장우, 요요로 '팡팡'해졌는데 또 다이어트 언급했다…"해야 할까"('두유노집밥')

사진=텐아시아DB

다이어트 요요로 다시 체격이 커진 이장우가 '두유노집밥'에서 대만 할머니와 티키타카 케미를 발산한다.13일 방송되는 MBN·MBC에브리원 예능 프로그램 '두유노집밥'에서 배우 이장우와 모델 겸 방송인 정혁은 4대가 함께 사는 대만의 가정집을 방문, 남녀노소 입맛을 저격할 한국식 집밥 한 끼를 차려내는 모습이 그려진다.이날 마지막 집밥 장소에 다다르자 이장우는 "와 집이 진짜 크다. 한 프레임에 안 담겨"라고 말문을 열었다. 정혁 또한 "궁전 아니냐"라며 입을 다물지 못했다. 푸른 논 사이에 자리한 약 300평 규모의 대저택의 문이 열리자 범상치 않은 양의 신발이 두 사람을 맞이했다. 97세 왕할머니부터 유치원생 손녀까지 총 16명의 가족이 한집에 사는 것.'집밥 셰프' 이장우는 "너무 큰집에 압도 당했다. 4대가 사는 집이라고 하는데 가족 구성원이 너무 많아서 음식 양을 어떻게 해야 하지 걱정이 됐다"라고 속마음을 털어놓는다. 이어 공개된 넓은 주방에 이장우는 "우와 이쪽에 또 주방이 있다. 그릇도 엄청 많다"라고 말하며 넓은 집만큼 넓은 주방 컨디션에 설렘을 드러낸다.이장우와 정혁이 요리에 집중하는 사이 나타난 주인 할머니는 "맛있어 보인다. 두 분은 요리사냐"라고 물었다. 이장우는 "아니다. 저희가 먹는 걸 너무 좋아하는데 저는 배우고, 이 친구는 모델이다. 저는 대만 드라마도 찍었다"라고 전한다. 그러자 주인 할머니가 손으로 몸의 뚱뚱함을 표현했다. 이장우가 멋쩍은 웃음을 지어 보이며 "저는 팡팡 액터, 혁이는 냠냠 모델. 아까 '팡팡'이라는 말을 배웠다"며 웃음을 안긴다.이장우는 할머니에게 "전 어떻게 할까. 다이어트를 해야 할까"라고 물었다. 할머니는 "잘생겼으니까 괜찮다"라며 이장우를 보듬어준다.한국 음식에 관심이 많은 주인 할머니는 "기름 없이 고기를 구울 수가 있냐", "왜 조갯살을 따로 빼냐"며 궁금해한다. 이장우는 "드시다가 이에 걸릴까 봐"라고 답하며 섬세한 면모로 할머니에게 감동을 안긴다.이장우와 정혁의 마지막 집밥 여정은 13일 밤 10시 20분 방송되는 '두유노집밥'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr