사진=텐아시아DB

조여정이 '살인자 리포트'의 긴장감 넘치는 설정 탓에 촬영 후에 미간이 아팠다고 밝혔다.12일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '살인자 리포트'의 제작보고회가 열렸다. 조영준 감독과 배우 조여정, 정성일이 참석했다.'살인자 리포트'는 특종에 목마른 베테랑 기자 선주(조여정 분)에게 정신과 의사 영훈(정성일 분)이 연쇄살인을 고백하는 인터뷰를 요청하면서 벌어지는 이야기. 조여정은 특종을 위해 살인자와의 인터뷰 게임에 응한 베테랑 사회부 기자 백선주 역을 맡았다. 정성일은 살인 고백 인터뷰 게임을 시작한 연쇄살인범 정신과 의사 이영훈을 연기했다.조여정은 특종을 위해 살인자와의 인터뷰 게임에 응한 베테랑 사회부 기자 백선주 역을 맡았다. 조여정은 “본 적 없는 이야기였다. 상당한 긴장감과 밀도로 2시간이 꽉 채워지더라. 시나리오만으로도 몰입감을 줬다. 그런데 ‘이걸 해낼 수 있을까’ 무서움이 있었다. 숨을 데가 없더라. 고민을 많이 했다”고 털어놨다. 이어 “(저를 향한) 믿음에 저도 믿음을 주고 싶었다”고 출연 결정한 이유를 밝혔다.조여정은 영화 촬영 내내 긴장한 탓에 촬영 후 이마가 아팠다고. 그는 "저녁에 숙소 가서 자려고 하면 이마, 미간이 너무 아프더라. 이 정도로 이 캐릭터에 내가 신경 쓰는구나 싶었다. 이걸 내내 할 수 있을까 싶더라. 긴장감이 상당했다"고 털어놓았다.'살인자 리포트'는 오는 9월 5일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr