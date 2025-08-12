/ 사진=텐아시아DB

배우 김영광이 다작에 출연 중이다.김영광은 지난달 25일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘트리거’에서 이도(김남길 분)의 미스터리 조력자 문백 역으로 분했다. 익살맞고 재치 넘치는 겉모습 뒤에 감춰진 깊은 상처와 복합적인 내면을 설득력 있게 표현한 것. 완벽한 완급 조절과 캐릭터에 숨을 불어넣는 최상의 몰입력으로, ‘트리거’는 전 세계 45개국 넷플릭스 TOP 10을 기록하며 글로벌 흥행 저력을 과시했다.김영광은 공개 전부터 화제를 모은 여러 차기작들을 선보일 예정이다. 먼저 오는 9월 20일 첫 방송하는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’에서는 낮에는 명문대 출신 방과후 미술 강사이자 밤에는 정체불명의 클럽 MD로 활동하는 ‘이경’ 역으로 변신, ‘두 얼굴의 남자’로 등장할 김영광과 은수 역의 이영애가 펼치는 팽팽한 신경전은 작품의 주요 관전 포인트로 꼽히는 중이다.그런가 하면 김영광은 오랜만에 로맨틱 코미디 장르에 복귀한다. 넷플릭스 시리즈 ‘나를 충전해줘’는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디. 극 중 김영광은 국내 최고 대기업 산하의 리조트를 이끄는 재벌 3세이자 유능한 사업가 ‘백호랑’으로 분해 능청스러운 매력과 설렘 가득한 케미를 예고하며 기대를 더하고 있다.이어 김영광은 스크린에서도 존재감을 이어간다. 앞서 10월 개봉과 김영광, 강하늘, 차은우, 강영석, 한선화 등의 출연을 확정하며 화려하고 신선한 캐스팅으로 주목받은 영화 ‘퍼스트 라이드’는 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나며 벌어지는 일을 그린 예측불허 코미디다. 김영광은 단순, 무식, 용감 지수가 폭발하는 사총사 중 ‘도진’ 역을 맡아 유쾌한 에너지를 더하며 극에 활력을 한껏 끌어올릴 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr