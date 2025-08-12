사진=텐아시아DB

사진=유리 유튜브 캡처

그룹 소녀시대의 멤버 유리가 제주도에서 승마를 즐기던 중 낙마 사고를 당했다.지난 11일 유리의 유튜브 채널에는 '괜찮아요? 말이 놀랐죠?!, 제주 승마'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 유리는 "승마는 체력 소모가 크고 정신 건강에도 좋은 운동이다"라며 승마장에 찾았다.유리는 말과 교감하는 훈련을 한 뒤 송이라는 이름의 말과 함께 제주도의 해변 코스를 달렸다. 그러나 유리는 얼마 못 가 비명을 지르며 말에서 떨어졌다. 아찔한 낙마 사고를 겪은 것. 유리는 "첫 낙마다. 발을 잘못 디뎌 고삐를 꽉 못 잡았다. 등으로 떨어진 뒤 머리로도 박았는데 다행히 크게 다치진 않았다"고 웃어 보였다.승마 체험을 마친 뒤 유리는 "말에게 내팽개쳐졌지만 오히려 더 친숙해졌다. 제주에서 말과 함께 달리니 스트레스가 풀린 하루였다. 동물과 교감하는 순간이 정말 환상적이다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr