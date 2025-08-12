그룹 소녀시대의 멤버 유리가 제주도에서 승마를 즐기던 중 낙마 사고를 당했다.
지난 11일 유리의 유튜브 채널에는 '괜찮아요? 말이 놀랐죠?!, 제주 승마'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 유리는 "승마는 체력 소모가 크고 정신 건강에도 좋은 운동이다"라며 승마장에 찾았다. 유리는 말과 교감하는 훈련을 한 뒤 송이라는 이름의 말과 함께 제주도의 해변 코스를 달렸다. 그러나 유리는 얼마 못 가 비명을 지르며 말에서 떨어졌다. 아찔한 낙마 사고를 겪은 것. 유리는 "첫 낙마다. 발을 잘못 디뎌 고삐를 꽉 못 잡았다. 등으로 떨어진 뒤 머리로도 박았는데 다행히 크게 다치진 않았다"고 웃어 보였다.
승마 체험을 마친 뒤 유리는 "말에게 내팽개쳐졌지만 오히려 더 친숙해졌다. 제주에서 말과 함께 달리니 스트레스가 풀린 하루였다. 동물과 교감하는 순간이 정말 환상적이다"고 말했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
