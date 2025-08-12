박정표, 父가 대형 로펌 대표라더니…실력도 없으면서 야심만 가득 ('에스콰이어')

사진제공=JTBC

배우 박정표가 ‘에스콰이어’에서 까칠한 매력과 날카로운 카리스마로 캐릭터의 존재감을 뽐냈다.박정표는 지난 9, 10일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들(이하 ‘에스콰이어’) 3, 4화에서 변호사 '고태섭' 역으로 시선을 사로잡았다. 고태섭은 변호사로서의 실력은 부족하지만, 율림의 대표 자리를 노리는 야심가다. 실력보다는 셈법과 계산으로 움직이며, 능력 있는 변호사 윤석훈(이진욱 분)을 내심 질투하고 경계한다.이날 방송에서 고태섭은 로펌 율림의 공동대표인 아버지 고승철(김의성 분)의 권력을 등에 업고 윤석훈에게 경고를 주게끔 수를 쓰는 등 물밑에서 계략을 꾸몄다. 혈연까지 동원하며 치밀한 수를 두는 그의 행보는 스토리에 극적인 긴장감을 불어넣었다.박정표는 등장할 때마다 ‘권모술수’ 캐릭터의 본질을 놓치지 않는 밀도 높은 연기로 강한 인상을 남겼다. 로펌의 큰 사건을 따내기 위해 능청스럽게 아첨하는 표정과 말투부터 1년 차 변호사에게는 냉소적으로 날을 세우는 모습까지 상반된 감정을 소화하며 극에 활력을 불어넣었다.박정표가 출연하는 드라마 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’은 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr