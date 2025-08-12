유병재, 새 예능 곧 시작인데 청문회 참석한다…"이런 말 하면 안 되는데"('짧아유)

/ 사진=텐아시아DB

디즈니+가 새 예능 프로젝트 '주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터'를 시작하는 가운데, 유병재의 '짧아유'가 선보이는 첫 번째 프로젝트 '왜샀나 청문회'가 오는 25일 공개 확정과 함께 포스터와 예고편을 공개했다. 유병재는 이번 예능을 통해 '청문회'에 참석하게 됐다. 셀럽들의 소비를 본 유병재는 "제가 이런 말 하면 안 되는데"라며 "왜 샀냐"면서 당황스러워한다.'짧아유'는 소비 분석 토크쇼 '왜샀나 청문회'와 웃으면 종료되는 엄근진 토크쇼 '고독한 인터뷰'로 구성된 유병재식 뼈있는 유머의 초단편 인터뷰 예능이다. 첫 공개일인 25일에는 유병재 유튜브에서 큰 사랑을 받았던 콘텐츠의 확장판이자 공감을 불러일으키는 소비 분석 토크쇼 '왜샀나 청문회'가 공개된다. 이어 후속 시리즈로 매회 새로운 인물과 유병재의 아찔하고 현란한 입담이 돋보이는 웃으면 종료되는 엄근진 토크쇼 '고독한 인터뷰'가 공개될 예정이다.'짧아유' 포스터에는 뛰어난 기획력과 찰진 입담으로 예능계를 종횡무진하고 있는 유병재의 모습이 담겨 있다. '짧아유'의 첫 번째 프로젝트 '왜샀나 청문회' 포스터는 다양한 물품이 가득한 진열대를 배경으로 유병재와 유규선이 의문스러운 표정을 짓고 있어 한국 최정상 셀럽들의 다양한 소비 습관을 낱낱이 파헤칠 이들의 역대급 케미를 예고한다.함께 공개된 예고편에는 세븐틴의 조슈아와 선미를 비롯해 문상훈·궤도, 최양락·팽현숙, 디즈니+의 오리지널 시리즈 '탁류'의 주역인 로운·박지환까지 다양한 분야의 셀럽들이 등장했다. 이들은 "안 사서 후회하는 것 보다 사서 후회하는 게 낫다", "영혼이 다 있다"라며 각자의 소비 철학을 유쾌하게 고백하는가 하면, "저는 궁금하다. 저 형은 저걸 왜 안 버리지?", "그냥 물건을 사신 것"이라며 서로의 소비 방식에 반박하는 등 유쾌한 티키타카를 선보이며 국내 최초 소비습관 청문회 다운 팽팽한 분위기를 자아낸다.디즈니+의 '주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터'의 '짧아유'는 오는 25일을 시작으로 매주 월요일 오전 8시에 디즈니+를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr