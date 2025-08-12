김태원, 40년 전 '대마초 사건'이 결국 문제 됐다…"美 비자 발급 거절"('사랑꾼')

/ 사진=텐아시아DB

사진=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

'조선의 사랑꾼' 김태원이 대마초 경력으로 인해 결국 미국 비자 발급을 거절당했다.11일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 부활 김태원이 딸 결혼식을 위해 미국 비자 발급에 다시 도전하는 모습이 그려졌다.앞서 비자 발급을 거절 당했던 김태원은 이번엔 "비자 인터뷰 별걱정이 없다. 숨길 게 없으니까"라며 자신감을 내비쳤다. 변호사는 "비자의 세 가지 자격요건은 방문 목적, 재정 능력, 한국에 돌아올 의사"라고 강조하며 모의 인터뷰를 진행했다.김태원은 지난해 부활의 미국 공연 때도 비자 발급을 받지 못했다. 이에 미국 공연 때는 딸 서현이 대신 무대에 올랐다고. 김태원은 "비자 한 번 안 나오면 다시 받기 힘들다고 하더라. 이번에 또 못 받으면 나 영원히 못 간다"고 걱정했다. 사위 데빈은 김태원의 비자 발급을 위해 주한미국대사관에 자필 편지도 보냈다.김태원은 1시간 30분 정도의 긴 비자 인터뷰를 마치고 나왔다. 하지만 결국 비자 발급을 거절당했다. 그는 "40년 전 대마초 사건가 문제가 됐다. 영사가 젊은 친구인데, 그거부터 다시 시작하더라. 거절이다"라고 전했다.김태원은 범죄경력 수사경력 호소서 제출을 요구받았다고. 그는 "심사를 끝내는 게 10~12개월이라고 하더라. 연습한 질문은 하나도 안 나왔다. 40년 전과 지금 사이에 또 범죄 경력이 있느냐더라. '없다'고 그랬다. 40년 전에 약물을 했는데 지금까지 안 했다는 건 믿을 수 없다는 표정이었다"고 말했다. 그러면서 "다른 건 허무한 건 없는데 딸한테 미안하다"며 착잡해했다. 또한 "나 좀 쉬어야 할 것 같다. 스트레스가 심하면 빨리 털어야 한다. 병 걸리면 큰일난다"며 자신을 다독였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr