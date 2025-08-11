사진=손나은 SNS

배우 손나은이 또 성숙해진 미모를 발산했다.손나은은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "2025"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에서 손나은은 하얀 민소매 나시 상의에 데님 청바지를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 깊어진 아이홀까지 보이며 성숙해지고 있는 미모를 자연스레 드러냈다.한편 걸그룹 에이핑크 멤버였던 손나은은 그룹에서 탈퇴한 후 연기자로 전향했다. 최근에는 드라마 '가족X멜로'에 출연해 열연을 펼쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr