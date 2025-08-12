사진=텐아시아DB

배우 박하선이 "평소 리액션이 과한 편이다. 그래서 남편도 반응을 잘 안 해준다"라며 웃어 보였다.11일 경기도 고양시 일산 MBC 드림센터에서 MBC에브리원 '히든아이' 1주년 기자간담회가 열렸다. 행사에는 방송인 김성주, 김동현, 박하선, 가수 소유, 프로파일러 표창원, 권일용, 이대우 형사, 황성규 PD가 참석했다.'히든아이'는 CCTV, 바디캠, 블랙박스 등 다양한 영상을 통해 사건, 사고를 분석하는 범죄 분석 코멘터리 쇼다. 방영 1주년을 맞은 '히든아이'는 누구나 일상에서 겪을 수 있는 다양한 범죄 상황을 생생하게 전하며 범죄 예방 프로그램의 새로운 장르를 개척했다는 평가를 받고 있다.강력 범죄를 보고 화를 어떻게 참냐는 질문에 박하선은 "잘 못 참는다. 그래서 늘 모니터링을 하면 내 표정이 너무 못생기게 나온다"라고 답했다. 그는 "내가 리액션이 원래도 과한 편이라서 남편도 반응이 없다. 딸 말고는 걱정을 해주는 사람이 없다"라며 너스레를 떨었다.제작진을 믿고 가끔 실제로 욕하기도 한다고. 박하선은 "사실 제작진을 믿고 욕을 한 적도 있다. '미친X 아니냐' 이 정도 한다. 제작진분들이 편집을 잘 해주셔서 촬영에 더 편하게 임할 수 있는 것 같다"고 웃으며 말했다.이에 김성주는 "박하선 씨가 이런 표현도 쓰네 라고 생각이 들 정도로 표현을 잘해주신다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.'히든아이'는 매주 월요일 오후 7시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr