가수 장우혁(47)이 배우 오채이와 첫 데이트에 나섰다.오는 13일 방송되는 채널A 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업') 176회에서는 장우혁이 이다해의 주선으로 만난 16살 연하의 배우 오채이와 홍대에서 데이트하는 모습이 공개된다.이날 홍대 거리에 도착한 장우혁은 설레는 마음으로 오채이를 만난다. 그는 오채이에게 "평소 취미가 어떻게 되냐"고 묻고, 오채이는 "원데이 클래스처럼 뭔가를 만드는 걸 좋아한다"고 답한다. 그러자 장우혁은 "저도 그렇다. 전 아예 우리 집에서 원데이 클래스를 연다"고 말한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 이다해는 "집에 오라는 말인 거냐"라며 너스레를 떤다.장우혁은 "오늘 우리가 가는 것도 그런 곳이다. 채이 님이 좋아하실지 모르겠지만 제가 좋아하는 곳이다"라고 설명한다. 뒤이어 그는 "제가 잘할 수 있는 것을 해서 (오채이에게) 어필을 하려고 한다"라며 운동화 커스텀을 하기 위해 지인의 작업실로 향한다.작업실에 도착한 오채이는 장우혁의 지인인 운동화 커스텀 작가를 보고 "앗, 오빠!"라며 깜짝 놀라는 모습을 보인다. 장우혁은 작가와 오채이가 서로 아는 사이라고 하자 "네가 채이 님을 어떻게 알아"라며 질투한다. 작가는 "교회를 잠깐 같이 다녔다"고 해명한다.작가는 장우혁에게 "2년 전 내 개인전 오지 않았냐. 그때 채이도 왔었다"고 말한다. 이에 장우혁은 "(내가 오채이 님과) 같은 시간대에 왔었어?"라며 놀란다. 급기야 장우혁은 "너무 소름이 끼치면서 이건 운명이 아닌가 싶었다. 이게 말이 되냐"고 말하며 운명론을 주장한다. 장우혁이 오채이와의 운동화 커스텀 데이트에서 매력 어필에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.'신랑수업' 176회는 13일 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr