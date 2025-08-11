프로미스나인 박지원, 공개적 폭탄 발언했다…"선동거 후결혼"('탐비')

사진=텐아시아DB

'탐정들의 영업비밀'에 출연한 '차세대 써머퀸' 프로미스나인 박지원이 '선동거 후결혼'이라는 폭탄 발언을 했다.11일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 탐정 실화극 '사건 수첩'에서는 한 여성이 "여행에서 만난 남친과 동거를 고민 중"이라며 '동거 전 조사'를 의뢰했다. 이날 방송에서는 프로미스나인 박지원이 일일탐정으로 함께했다.의뢰인은 해외 배낭여행 중 만난 남자와 로맨틱한 밤을 보내게 됐고, 한국에 돌아온 뒤 운명처럼 다시 만나 사랑에 빠지게 됐다고 했다. 점점 함께 있는 날이 잦아지며 동거를 고민하던 찰나, 생각지 못한 남자친구 전여친의 등장으로 모든 것이 송두리째 흔들리게 됐다.남자친구의 전여친은 "남자친구에 대해 알고 싶으면 이곳으로 나오라"라며 의뢰인을 불러냈다. 그리고는 의뢰인의 남자친구가 "일하는 카페 사장과 FWB(19금 친구) 사이"라고 폭로했다. 또 "내가 아이 생겼다고 하니까 어떻게든 지우게 하고 온갖 핑계를 대고 도망갔다"라며 과거 자신의 임신 사실을 고백, 초음파 사진을 증거로 내밀었다. 이에 대해 의뢰인의 남자친구는 "1년 전에 반년 정도 사귀었고, 여자가 바람피워서 헤어졌다. 기억하고 싶지도 않은 여자"라며 자신은 떳떳하다고 했다. '탐정들의 영업비밀' 스튜디오에서도 "폭로한 사람의 말이 맞다", "전여친의 거짓말이다"로 의견이 분분했다.이날 '탐정들의 영업비밀'에는 핫한 '군통령'이자 워터밤 무대를 장악한 '차세대 써머퀸' 프로미스나인 박지원이 일일 탐정으로 합류했다. 프로그램 역사상 첫 현역 여자 아이돌 탐정인 그는 군인들의 환호를 이끌어내는 필살기부터 팬심을 저격하는 애교까지, 거부할 수 없는 매력을 아낌없이 대방출했다. 여기에 방송 최초로 "동거를 먼저 하고, 결혼을 하겠다"라며 폭탄 발언까지 더해 스튜디오를 뜨겁게 달궜다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr