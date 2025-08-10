이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

아나운서 엄지인이 '연대 김태희'로 불렸던 대학 시절 사진을 공개하며 화제를 모았다.10일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 엄지인 아나운서가 모교인 연대 한국어 어학당에 가서 외국인 학생들을 대상으로 'K직장 문화'에 대한 강의에 나서는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 엄지인은 후배 김지웅을 만났다. 한여름에도 서울대 점퍼와 티셔츠를 입고 있는 김지웅을 보고 엄지인은 "벗어!"고 했지만 김지웅은 "제 영혼이다. 다른 데학 붙어도 안 갔고 삼수했다"며 학교 자부심을 드러냈다.교정에서 과거를 회상하던 엄지인은 "이 백양로에서 추억이 많다. 많은 사람들이 연락처를 나에게 물어보고, 많은 남자들을 울렸다"며 학창 시절 인기 비화를 밝혔다. 또 "내가 연대 김태희였다"고 당당하게 말했다.이어 공개된 엄지인의 학창 시절 사진은 청순하면서도 당당한 미모로 시선을 사로잡았다. 이를 본 연대 동문 전현무는 "김태희 아니고 김대희 아니냐"며 장난스러운 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.방송 이후 시청자들은 "엄지인 아나운서, 학창 시절에도 예뻤네요", "전현무 멘트 센스 있네", "KBS 아나운서들 파이팅" 등의 반응을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr