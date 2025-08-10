사진=Mnet/텐아시아DB

앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 강렬한 힙합 댄스곡으로 컴백한다. 이 그룹은 2023년 Mnet '보이즈 플래닛'에 출연한 나캠든이 속한 7인조 보이그룹으로, 나캠든 외에도 '보이즈 플래닛' 출신 브라이언과 최지호가 소속됐으며, 2023년 11월 데뷔했다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 9일 공식 SNS를 통해 앰퍼샌드원 미니 3집 'LOUD & PROUD'(라우드 앤 프라우드)의 타이틀곡 '그게 그거지 (That's That)' 뮤직비디오 티저를 최초로 공개했다.티저 영상 속 앰퍼샌드원은 시작부터 강렬하고 자신감 넘치는 바이브로 시선을 사로잡는다. 또한 계단을 끝없이 올라가는 장면, 고드름이 떨어져 아파하는 장면 등 혼란스러운 상황들이 이어져 뮤직비디오 본편 스토리에 대한 궁금증을 자아낸다. 여기에 중간중간 엿볼 수 있는 멤버들의 힙한 제스처와 파워풀한 퍼포먼스까지 어우러져 이전에 볼 수 없었던 색다른 매력을 확인할 수 있다.앰퍼샌드원의 신곡 '그게 그거지 (That's That)'는 중독성 강한 색소폰 라인과 다이내믹한 멜로디가 돋보이는 Trap과 Ratchet 장르가 결합한 힙합 댄스곡이다. 가사에는 달갑지 않게 보는 시선들을 신경 쓰지 않고 우리만의 길을 만들어 가다 보면, 한계를 넘어 원하는 것을 이룰 수 있다는 메시지가 담겨 앰퍼샌드원의 당당한 자신감을 느낄 수 있다.앰퍼샌드원은 미니 3집 'LOUD & PROUD'를 통해 이전과는 완전히 다른, 강렬하고 당당한 모습을 보여준다. 특히 나캠든과 마카야가 앨범에 수록된 전곡의 작사에 참여해 그룹 색을 녹여냈으며, 퍼포먼스적으로도 더욱 업그레이드된 모습으로 돌아올 예정이다.한편 최근 진행된 텐아시아 단독 인터뷰에서 나캠든은 '보이즈 2 플래닛'에 참가한 FNC 연습생 최립우, 켄시로를 위해 식사 자리를 마련했다고 밝힌 바 있다. 서바이벌 프로그램 경험자인 그는 연습생들에게 방송 분량을 얻는 팁 등 노하우를 전수했다고. 나캠든은 "최근 '상암절'이 있었다. 나는 그때 바보같이 카메라를 한 대도 안 봤다. 너무 후회된다. 내 사진을 보여주면서 '절대 이렇게 하면 안 된다'고 해줬다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 직접 모니터링까지 하며 "확인해 보니 잘하고 있더라. 꼭 데뷔했으면 좋겠다"며 진심 어린 응원을 보냈다.나캠든이 속한 앰퍼샌드원은 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 3집 'LOUD & PROUD'를 발매하고, 오후 8시 서울 스카이아트홀에서 컴백 쇼케이스를 개최한다. 쇼케이스는 앰퍼샌드원 유튜브 및 위버스 채널을 통해서도 온라인 생중계된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr