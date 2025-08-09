이미지 크게보기 사진 = MBN '가보자고GO 시즌5'

이미지 크게보기 사진 = MBN '가보자고GO 시즌5'

이미지 크게보기 사진 = MBN '가보자고GO 시즌5'

트로트 가수 양지은이 강남 집 내부를 공개해 눈길을 끌었다.8일 방송된 MBN '가보자고GO 시즌5'에서는 MC 안정환, 홍현희가 신성, 김수찬, 강혜연과 함께 양지은의 집에 방문하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 양지은의 집을 본 홍현희는 "짐이 하나도 없다"며 놀라워했고, 안정환 역시 "집을 내놓은 것 같다"며 믿기지 않는 표정을 지었다.이에 양지은은 "아이들에게 TV를 안 보여준다"며 양육관을 밝혔다. 그는 "식탁을 이동해서 거실로 옮겨서 서재처럼 사용한다"며 거실에 유일하게 있는 책장을 언급하며 "아이들이 책을 정말 좋아한다. 공부는 잘하지 않아도 되서 학교 끝나고 와서 잘 논다"고 말했다.이어 아이들 방을 공개한 양지은은 "피아노, 그네 등 음악과 미술, 체육이 다 가능한 방이다"며 "집이 1층이고 밑에 바로 주차장이다"며 층간 소음이 발생하지 않기 때문에 다양한 활동이 가능하다고 밝혔다.또한 부부 침실도 공개하며 양지은은 "아이들에게 안방을 내주고, 옆방을 침실로 쓰고 있다. 제가 침대를 안 좋아한다. 남편도 매트리스조차 싫어해서 심지어 바닥에서 잔다. 저희는 대화하면서 노래 부르고 껴안고 잔다"고 덧붙였다.아이들의 교육관을 확실하게 볼 수 있는 양지은의 미니멀리즘 집 공개는 시청자들에게 신선한 충격과 공감을 동시에 안겼다.한편 양지은은 동갑내기 치과의사 남편과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 이들은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 일상을 공개해 많은 관심을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr