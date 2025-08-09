유재석, 결국 눈물 쏟았다…박진주·이미주 하차→시청률 4%대, '무도' 멤버 줄줄이 소환 ('놀뭐')

/ 사진=텐아시아DB

고정 멤버였던 박진주와 이미주가 5월 31일 방송분을 마지막으로 하차한 가운데, 박명수에 이어 정준하까지 '무한도전' 멤버들이 줄줄이 '놀면 뭐하니'에 소환되고 있다.9일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘인사모’의 강력한 후보 정준하와 만나는 유재석, 하하의 모습이 그려진다. '놀면 뭐하니'는 최근 4%대 시청률을 기록 중이다.정준하는 그동안 ‘놀면 뭐하니?’에서 전화 연결로 간간이 근황을 전하며 존재감을 발산했다. 사업차 미국에 갔던 정준하는 “정준하 리포터”를 찾는 유재석의 부름에 빛의 속도로 반응하며 활약해 웃음을 줬다. 한국으로 돌아온 정준하 리포터는 ‘인사모’ 후보로 발탁되어 초대장을 수령하게 된다.공개된 사진 속에는 ‘인사모’ 대어 정준하를 낚기 위해 달려드는 유재석과 하하의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. “나 인기 많다니까. 몇 번을 얘기해”라고 호소하며 억울함을 경신 중인 정준하와 물어뜯는 유재석, 하하의 모습이 웃음 티키타카를 기대하게 한다.정준하는 “이거 팬들이 돈 모아서 사줬어”, “나 요즘 일 많아”라고 자랑하며 잘나가는 근황을 늘어놓는다. 유재석과 하하는 정준하가 입을 뗄 때마다 “형! 거짓말하지 마”, “진짜 확실해?”라면서 추궁하고 놀린다. 미치고 팔짝 뛰는 정준하의 반응과 너무 웃겨서 휴지로 눈물을 닦는 유재석의 모습이 포복절도 현장을 향한 궁금증을 끌어올린다.‘인사모’ 주최자 하하는 “난 형 편이라니까”라고 유명하지만 인기 없는 공감대로 달래보지만, 정준하는 잔뜩 긁힌 채 “성질을 막 건드려”라고 분통을 터뜨린다. 그 와중에 유재석은 “형 가끔 보니까 너무 웃긴다”라고 한술 더 떠 웃음을 더한다. 정준하가 전하는 인기 많은 근황과 준하 형을 ‘인사모’에 끌어들이기 위한 유재석과 하하의 콤비플레이는 이날 오후 6시 30분 방송되는 ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr