사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

'신상출시 편스토랑' 이정현 딸 서아가 엄마 DNA를 물려받은 면모를 드러냈다. 이정현은 딸이 아이돌을 했으면 좋겠다고 고백했다.8일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이정현과 사랑스러운 두 딸 서아-서우 자매의 행복한 일상이 공개됐다. 동생 잘 돌봐 주는 순둥이 언니 서아, 매일매일 무럭무럭 자라는 미소 천사 동생 서우의 모습이 흐뭇함을 자아냈다.이정현은 집에서 피서를 즐기는 서아-서우 두 딸을 보며 웃음을 빵 터뜨렸다. 특히 둘째 서우는 이날 비록 집 욕조지만 목튜브를 끼고 생애 첫 수영을 도전했다. 물이 낯설어서인지 심기 불편한 표정을 지은 동생을 본 서아는 "언니가 지켜줄게"라며 곁은 지켰다. 서아-서우의 귀여움에 '편스토랑' 식구들 모두 엄마 미소를 지었다.물놀이를 마친 후 서아는 아빠에게 뜬금없이 아일랜드 테이블 위에 자기를 올려달라고 부탁해 궁금증을 자아냈다. 테이블 위에 비장하게 선 서아는 갑자기 깜찍한 율동과 함께 '곰 세 마리'를 우렁차게 열창했다. 늘 얌전한 서아의 갑작스러운 열창과 율동에 이정현과 남편도 깜짝 놀라 쳐다보는 가운데, 노래가 끝나자 서아는 앙증맞은 두 손을 모아 배꼽인사까지 완벽하게 해 웃음을 줬다.VCR을 통해 서아의 매력에 흠뻑 빠진 또 다른 딸바보 MC 붐 지배인은 "(서아에게) 확실히 엄마 끼가 있다. 아이돌 준비해야 될 것 같다"라고 말했다. 이에 이정현이 "저도 서아가 아이돌이 되면 좋겠다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 스페셜MC로 함께한 피프티피프티 메인보컬 문샤넬 역시 서아를 향해 "메인보컬 재질이다"라고 엄지를 번쩍 세웠다.이정현은 2019년, 3세 연하의 정형외과 의사와 결혼해 2022년 딸 서아, 2024년 10월 둘째 딸 서우를 출산했다. 이정현은 2023년 인천구 남동구 구월동의 건물을 남편인 정형외과 의사 박유정의 병원 개원을 위해 194억 4000만원에 매입하기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr