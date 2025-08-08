사진=텐아시아DB

장하오가 방송에서 능청스러운 입담으로 웃음을 자아낸다. 제로베이스원의 센터로서 국내는 물론 해외 팬덤까지 사로잡은 그는 Tangle Teezer, Mistine, Kustie, Olay, Fila Fusion, 3CE by Stylenanda 등 여러 브랜드의 단독 모델로 발탁됐다고 알려졌다.9일 공개되는 MBC '아임써니땡큐'에서는 써니즈의 마지막 여행기가 펼쳐진다. 정양팔채부터 양숴, 북제산, 난닝에 이르기까지 광시성 곳곳을 누빈 써니즈. 이날은 용호산에서 지금껏 본 적 없는 특별한 광경을 마주한다. 끝까지 눈을 뗄 수 없는 써니즈의 여정이 안방 시청자들을 사로잡을 예정이다.오늘(8일) 공개된 선공개 영상에는 써니즈의 용호산 탐방기가 담겼다. 녹음 짙은 숲과 시원한 계곡이 어우러진 용호산에서 써니즈는 3천 마리 야생 원숭이와 잊지 못할 하루를 함께한다.계곡에 거침없이 다이빙하는 '해군 원숭이' 부대가 신선한 충격을 안긴다. 물 위를 유영하며 땅콩을 받아먹는 원숭이들의 모습에 써니즈는 물론, 스튜디오 MC들까지 입을 다물지 못한다. "원숭이가 수영하는 건 처음 본다"는 반응이 이어지는 가운데, 강소라는 "나보다 낫다"며 "같이 수영장에서 시합했으면 재밌었겠어"라고 뜻밖의 승부욕을 드러내 웃음을 자아낸다.김보미는 애정 어린 손길로 땅콩을 던지며 '원숭이 흑마법사'에 등극한다. 그녀의 손짓에 따라 원숭이들이 일사불란하게 움직이자, 써니즈는 "원숭이를 조종하고 있다", "피리 부는 사나이 같다"며 신기함을 감추지 못한다. 선공개 영상을 통해 공개된 해군 원숭이 부대에 이어, 하늘을 가르는 '공군 원숭이' 부대가 등장한다고 예고돼 본방송에 대한 기대감을 더욱 높인다.장하오는 "원숭이가 사람 말을 한다"는 유언비어(?)를 퍼뜨려 스튜디오를 술렁이게 만든다. 능청스러운 연기에 베테랑 MC 김성주마저 깜빡 속자, 이를 눈치챈 강소라가 황급히 MSG 토크 단속에 나서며 폭소를 유발한다. 이 밖에도 장하오는 녹화 내내 빵빵 터지는 입담으로 "이제 방송쟁이 다 됐다"는 출연진의 감탄을 끌어냈다는 전언.감탄과 웃음이 끊이지 않은 써니즈의 용호산 탐방기는 9일 토요일 오후 8시 40분 '아임써니땡큐'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr