배우 이세희가 '전지적 참견 시점'에 다시 출연한다. 지난달 5일 방송된 354회차 방송 이후 약 한 달 만에 재등장이다.오는 9일(토) 밤 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 359회에서는 지난 방송 출연 이후 재출연 요청이 폭주했던 이세희가 다시 한번 특유의 4차원 엉뚱미를 보여준다.이세희는 알면 알수록 묘하게 빠져들게 만드는 일상으로 색다른 재미를 선사할 예정이다. 그는 집 안 곳곳에 빼곡히 적혀있는 메모들과 아직 고쳐지지 않은 정수기 등 여전히 엉뚱한 매력을 선보이는데. 얼음 틀에 정수기 물을 받다가 물이 넘치는데도 동요치 않거나 문구가 반대 방향으로 적혀있는 표지의 책을 진지하게 읽는 모습으로 웃음을 유발한다.그런가 하면 이세희는 반려견 강이와 함께 산책에 나선다. 저번 산책에 이어 이번에도 부러진 우산을 들고 등장한 이세희는 더위를 식히기 위해 니트 옷에 차가운 물을 묻히고 풀숲에 돗자리 하나 없이 눕는 등 여전히 편견 없는 모습을 선보이는데. 심지어 풀숲에서 햇빛을 피하기 위해 예상치 못한 방법을 사용해 모두를 놀라게 한다고. 과연 이세희가 선택한 방법은 무엇일지 호기심을 자극한다.이세희는 김영규 매니저와 함께 차를 타고 미팅 장소로 이동하며 끈끈한 케미를 선보인다. 본인이 직접 요리한 수육을 먹여주는 모습으로 이목을 집중시킨 이세희는 최근 매니저의 건강과 안녕을 비는 소원초까지 태웠다고. 그뿐만 아니라 지난 촬영 이후 울먹거리며 고백한 얘기에 매니저가 감동을 하였다고 전해진다.이세희의 엉뚱 발랄한 일상은 오는 9일(토) 밤 11시 10분에 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr