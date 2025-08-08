이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '인간 That's 슈'

그룹 S.E.S 출신 슈가 과거 불거진 논란에 대한 언급과 함께 당시 심경을 털어놨다.8일 슈의 개인 채널 '인간 That's 슈'에는 "논란의 그 사건..오늘 다 말하겠습니다(최초 공개)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 슈는 "말할 기회가 없었고, 그동안은 피하기만 했다"며 조심스러운 심경을 전했다. 특히 BJ 방송 의상 논란과 도박 연루, 마카오 외환법 위반 사건 등 여러 논란에 대해 직접 설명했다.슈는 "BJ 방송 출연 당시 금적적 어려움으로 제안을 받아들여야 했고, 급한 마음에 수락했다"며 "첫 방송에서 입은 당시 트렌드였던 컷 아웃 스타일 의상이 과한 노출처럼 비춰졌다"고 해명했다.이어 "풍선이나 후원금은 받은 적이 없으며, 계약금으로 급한 상황을 넘겼다"고 덧붙였다.특히 슈는 남편 임효성 씨와 함께 출연했고, 당시 상황을 전했다. 임효성은 "한동안 아이들을 데리고 아내와 별거 상태였고, 어느 날 2억 5천만원이라는 빚이 생겼다고 전화를 받았다"며 "모아둔 돈과 친구들한테 빌린 돈으로 다음날 2억 8천만원을 보내줬다"고 말했다.임효성은 "아내가 극단적인 선택을 시도했을 때, 약을 먹고 쓰러진 아내를 업고 병원으로 달려갔다"며 "따로 방을 쓸 때여서 방 앞에서 걱정돼서 밤을 지새운 적도 있다"고 심정을 고백했다.슈 역시 "아이들은 이 이야기를 알면 안 되는데... 내가 다 잘못한 게 맞고, 아이들한테 너무 미안하다. 남편 덕분에 깨달음도 많았다. 이제는 열심히 살아보려고 한다"며 오열했다.한편 슈는 2016년 8월부터 2018년 5월까지 마카오 등 해외에서 수차례에 걸쳐 수억 원대 규모의 상습 도박을 한 혐의로 2019년 2월 징역 6월에 집행유예 2년과 함께 사회봉사 명령 80시간을 선고받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr