배우 전지현이 유튜브를 통해 예상 밖의 솔직한 속마음을 전했다.7일 패션 매거진 하퍼스 바자 코리아의 공식 채널에는 "한결같이 아름다운 전지현의 프라임 타임은 지금?’"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상 속 전지현은 최근 관심사로 “시간이 날 때마다 다른 작품들을 참고하면서 스스로에게 자극을 준다"며 "꾸준한 운동으로 컨디션 관리도 중요하게 생각하고 있다”고 밝혔다.화려한 외모와 당당한 분위기 속 숨겨진 고백도 있었다. 그는 “항상 자신감이 있어 보이지만 사실 저도 자신감이 흔들릴 때가 많다"고 털어놨다.전지현은 “그럴 때마다 자신감이 고정된 상태가 아니라 삶의 흐름 속에서 성장하고 변화해 가는 것이라고 되새긴다”며 "내면의 힘을 회복하며 균형을 찾는다"고 덧붙였다.스타일에 대해서도 그녀만의 철학을 전했다. 전지현은 “특정 브랜드의 유행을 따르기보다 있는 그대로의 저를 드러낼 수 있는 편안하고 자연스러운 스타일을 선호한다”고 강조했다.또한 전지현은 하루 루틴을 지키려고 노력한다고. 그는 "운동하고, 직접 요리해서 맛있는 음식을 먹기도 하고, 좋아하는 OTT 보면서 하루를 마무리 한다"고 얘기했다.한편 전지현은 오는 9월 10일 디즈니+ ‘북극성’의 공개를 앞두고 있다. ‘북극성’은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현 분)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수 요원 산호(강동원 분)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr