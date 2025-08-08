이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 서장훈이 충격적인 사연에 무거운 한마디를 전했다.7일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 14기 두 번째 부부의 가사조사가 진행됐다.이날 방송에서 두 번째 부부는 결혼 3년 차로 25개월 아들을 둔 상황. 아내는 독박 육아에 지쳐있다고 호소했다.특히 아내는 "남편이 이혼을 말리러 온 우리 엄마, 장모님에게 욕설을 하고 손찌검까지 했다"고 주장했다. 특히 장모님이 딸의 이혼을 말리기 위해 무릎을 꿇었다고.이어 사건 당일 녹취본을 공개한 아내는 경찰에 신고한 당시 상황을 전했다. 그는 "엄마가 위협을 느끼고 아파하고 난리가 났다"고 말했다.서장훈은 "이건 무슨 패륜적인 얘기냐. 장모님한테 손찌검한 게 맞냐"고 물었고, 남편은 "맞다. 한번 이렇게 쳤다"고 인정해 스튜디오는 일순간 충격에 빠졌다.또 서장훈은 "아무리 이유가 있다 하더라도 어떤 나라에 있는 이야기인지 모르겠다. 다 제정신이 아니다. 막 사는 거다. 이해가 안 간다"고 덧붙였다.반면 제작진은 남편의 주장도 전했다. 남편은 "장모님을 친 것은 맞는데 먼저 때려서 욱해서 그랬던 거다. 제가 장모님을 때린 건 잘못한 것은 맞다"고 말했다.진태현은 "남편이 잘못한 게 많지만 하지만 아내 분도 저는 다 맞다고 생각되지는 않는다. 아내도 본인의 모습을 봤으면 좋겠다"고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr