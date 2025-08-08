사진 = JTBC '이혼숙려캠프'
'이혼숙려캠프' 서장훈이 충격적인 사연에 무거운 한마디를 전했다.

7일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 14기 두 번째 부부의 가사조사가 진행됐다.

이날 방송에서 두 번째 부부는 결혼 3년 차로 25개월 아들을 둔 상황. 아내는 독박 육아에 지쳐있다고 호소했다.

특히 아내는 "남편이 이혼을 말리러 온 우리 엄마, 장모님에게 욕설을 하고 손찌검까지 했다"고 주장했다. 특히 장모님이 딸의 이혼을 말리기 위해 무릎을 꿇었다고.
사진 = JTBC '이혼숙려캠프'
이어 사건 당일 녹취본을 공개한 아내는 경찰에 신고한 당시 상황을 전했다. 그는 "엄마가 위협을 느끼고 아파하고 난리가 났다"고 말했다.

서장훈은 "이건 무슨 패륜적인 얘기냐. 장모님한테 손찌검한 게 맞냐"고 물었고, 남편은 "맞다. 한번 이렇게 쳤다"고 인정해 스튜디오는 일순간 충격에 빠졌다.
또 서장훈은 "아무리 이유가 있다 하더라도 어떤 나라에 있는 이야기인지 모르겠다. 다 제정신이 아니다. 막 사는 거다. 이해가 안 간다"고 덧붙였다.

반면 제작진은 남편의 주장도 전했다. 남편은 "장모님을 친 것은 맞는데 먼저 때려서 욱해서 그랬던 거다. 제가 장모님을 때린 건 잘못한 것은 맞다"고 말했다.

진태현은 "남편이 잘못한 게 많지만 하지만 아내 분도 저는 다 맞다고 생각되지는 않는다. 아내도 본인의 모습을 봤으면 좋겠다"고 조언했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

