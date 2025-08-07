사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

2022년 14살 연하와 결혼했다고 알려진 바비킴이 종잡을 수 없는 예능감으로 '라스'를 뒤집어놨다.1973년생 바비킴은 지난 6일 방송된 MBC '라디오스타'에 출연해 어디로 튈지 모르는 입담으로 시청자들의 웃음을 책임졌다.'오빠는 돌아오는거야' 특집으로 꾸며진 이날 방송에서 '원조 R&B 오빠' 바비킴은 가수 김장훈, 조성모, god 손호영과 함께 웃음이 끊이지 않는 토크를 펼쳤다.등장만으로 MC들의 반가움을 산 바비킴은 결혼 얘기가 나오자, 아내에 관해 그 누구도 성형했냐고 물어보지 않았는데 '자연미인'이라고 거듭 강조하며 사랑꾼 남편의 모습을 숨기지 않았다. 하와이 공연에서 만나 첫눈에 반했던 아내와의 로맨틱한 결혼 스토리를 공개하기도.바비킴은 스스로를 홍보하기에 나섰고, 더 많은 활동을 희망하는 마음을 담은 개사 버전의 'Tic Tac Toc'을 열창, 장난스러운 가사로 처음에는 웃음을 자아냈지만 솔직한 진심으로 스튜디오를 감동으로 물들였다.무명 시절 당시 랩 디렉팅과 코러스 등 안 해본 일이 없다는 바비킴은 터보의 '트위스트 킹', 핑클의 '내 남자친구에게' 속 영어 랩 파트 목소리의 주인공이라는 사실을 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. 바비킴은 솔직한 매력의 토크부터 감미로운 무반주 라이브까지 여러 방면에서 맹활약했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr