배우 정일우가 집안 스펙을 공개했다.KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 주말드라마 '화려한 날들'의 배우 이태란과 정일우가 출연한다.이날 방송에서 배우 정일우는 대학생 시절 미팅했던 일화를 공개한다. 대학교 재학 시절, 타대학교 학생과 6대6으로 미팅을 했던 정일우는 자신과 한 여성만 제외하고 전부 커플이 되었다고 밝혔는데. 미팅 이후 그 여성과 친구가 되어 지금까지 인연을 이어오고 있다고. 심지어 지금은 여배우로 활동 중이라며 실명을 깜짝 공개해 MC들을 깜짝 놀라게 했다.이어 정일우는 산티아고 순례길에 세 번 올랐던 사연을 털어놓는다. 27세에 뇌동맥류 판정을 받은 정일우. 시한부와 같은 판정에 한 달간 집에 칩거할 정도로 힘든 시간을 보낸 정일우는 순례길을 걷기로 결심, 수백 킬로미터의 산티아고 순례길을 완주하며 인생의 행복을 느꼈다고 전했다.순례길 끝 순례자들을 위한 미사에서 폭풍오열까지 했다는데. 정일우의 생생한 산티아고 순례길 후일담에 옥탑방 MC 홍진경은 산티아고 순례길 필수템 TOP3를 캐물으며 조언을 구했다는 후문.한편, 배우 정일우의 어마어마한 집안 스펙도 공개될 예정. 배우 정해인과 함께 정약용의 후손임을 고백한 정일우는 부모님이 교수라 밝히며 남다른 집안 스펙을 공개했다. 정일우는 어머니가 고대직물연구소 소장이었고, 대학교수이며, 국가무형유산 보유자를 심사하는 7명의 문화재청 문화재 위원 중 한 명이라 밝히기도.또 “아버지와 어머니가 총학생회장으로 만난 캠퍼스 커플이었다”라고 전했다. 정일우의 집안 스펙에 연신 놀란 옥탑방 MC 홍진경은 정일우에게 충격적인 질문을 던져 옥탑방을 아수라장으로 만드는데, 게스트 정일우의 말문을 막히게 한 홍진경의 질문은 무엇이었을지. 7일 저녁 8시 30분 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr