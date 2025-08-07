사진=텐아시아DB

1978년생 배우 하지원이 KBS joy 한일 합작 뷰티 예능 프로그램 '리뷰 it! 스페셜'의 메인 MC로 나서며 '뷰티 여신'의 면모를 유감없이 드러냈다.6일 방송된 '리뷰 it! 스페셜' 1회에서 하지원은 가수 니콜, 배우 후지이 미나, SAY MY NAME의 히토미와 함께 다채로운 뷰티 토크를 선보였다. 이날 하지원은 '말차코어룩'으로 상큼한 비주얼을 자랑하며 등장 "사실 타고난 피부가 아닌, 아주 민감한 피부"라며 "좋은 피부를 위해 뷰티에 많은 관심과 노력을 기울여왔다"고 밝혔다. 이어 "오랜 시간 쌓아온 뷰티 노하우를 바탕으로 최근 화장품 브랜드를 직접 론칭했다"라며 브랜드 CEO로서 '열일' 중인 근황도 전했다.'왓츠 인 마이 백' 코너에서는 하지원이 기내에 꼭 들고 다니는 애착템도 공개했다. "건조한 비행기 안에서도 필수로 사용하는 제품"이라며 본인의 뷰티 브랜드 '파우치24'의 스킨케어 밤 '퀸즈밤'을 소개한 것. 하지원은 "화장품 전문가인 친언니와 함께 만든 제품으로 15년째 사용 중이다. 기내뿐만 아니라 외출할 때 파우치에 없으면 집에 다시 돌아갈 정도"라며 제품에 대한 강한 애정을 드러냈다.'리뷰로그' 코너에서는 '퀸즈밤'을 활용한 다양한 사용법도 소개됐다. 하지원은 "드라마 촬영 중 얼굴이 찢어질 듯 아팠던 경험을 계기로 개발하게 된 제품"이라며 "피부 진정과 장벽 강화 효과를 동시에 누릴 수 있어서, 피부 고민이 있는 사람들과 같이 쓰고 싶었다"라는 진심을 드러냈다.특히 "여름철에는 냉장 보관해 시원하게 사용하고, 세안 후 첫 단계에 바른다. 목주름 관리에도 탁월하다"라며, 직접 써본 생생한 후기를 덧붙여 설득력을 더했다. 이에 니콜-후지이 미나-히토미 또한 "이름처럼 진짜 여왕 같다"라며 감탄을 아끼지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr