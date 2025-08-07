김종국, SBS 예능 하차 선언했다…추성훈이 대타로 합류 ('마이턴')

사진=텐아시아DB

김종국이 '마이턴' 트롯돌에 합류하자마자 탈퇴를 선언했다.7일 첫 방송되는 SBS 새 예능 ‘한탕 프로젝트-마이 턴’(이하 ‘마이턴’)은 이경규, 탁재훈, 추성훈, 이수지, 김원훈, 박지현, 남윤수 일곱 명의 출연자가 가상의 트롯돌 팀이 만들어지는 과정 속에서 각자 욕망 실현을 위해 예측불허 이야기들을 벌이는 무근본 페이크 리얼리티 프로그램이다.1회에서는 멤버들의 합류 과정 중 펼쳐지는 우당탕탕 대환장 스토리가 공개될 예정이다. 제작자로 나선 이경규는 이 프로젝트로 다시 연예대상을 탈환하겠다는 욕망을 드러내며 트롯돌 멤버들의 섭외에 총력을 기울였다고 한다. 특히 탁재훈은 집까지 불러 온갖 감언이설로 설득해보지만 실패, 급기야 폰에 있던 의문의 사진을 꺼내 보이며 협박을 했다. 탁재훈은 그 사진을 보자마자 일언반구도 없이 멤버로 합류하기로 해 사진의 정체가 무엇인지 궁금증을 증폭시킨다.트롯계의 황태자로 불리는 가수 박지현을 섭외하기 위해 이경규는 직접 콘서트장까지 찾아가 “트로트계의 1위를 만들어 주겠다” 호언장담하며 섭외에 성공했다. 이어 배우 활동으로 최고의 주가를 올리며 ‘글로벌 스타’로 자리매김한 남윤수는 “모든 걸 내려놓고 임하겠다”는 호기로운 각오를 밝히며 합류했다. 마지막으로 합류한 추성훈은 알고 봤더니 기존 멤버가 아닌 김종국의 땜빵이라는 후문이다.앞서 공개됐던 추성훈과 탁재훈의 침대 위 알몸 대치 영상은 유튜브 쇼츠에서는 약 520만회, 틱톡 조회수는 약 360만회로 폭발적인 반응을 보였다. 1회 첫 방송에서 알몸 대치의 속사정에 대해서 낱낱이 공개될 예정이다.제각각 욕망 가득한 트롯돌의 좌충우돌 합류 스토리는 이날 오후 9시 방송되는 ‘한탕 프로젝트-마이 턴’에서 확인할 수 있다태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr