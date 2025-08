사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수가 뛰어난 미모로 글로벌 팬들의 이목을 집중시키고 있다.지수는 최근 자신의 인스타그램에 "Preparing for the concert in New York with you all made everything feel so magical and meaningful. I was truly happy to make it shine brighter together. Thank you always!"(뉴욕 콘서트를 여러분과 함께 준비하는 모든 순간이 마법 같고 의미 있게 느껴졌어요. 함께 더 빛나게 만들어줘서 정말 행복했습니다. 항상 고마워요!)라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지수는 무대 의상을 입고 백스테이지와 무대 위를 오가며 독보적인 분위기를 발산하고 있다. 반짝이는 실버 셔츠 원피스는 지수의 청순하면서도 고급스러운 매력을 배가시켰고 또 다른 사진에서는 레드와 블루 하트 패턴의 투피스를 입고 무대 위에서 카리스마를 드러냈다. 지수 특유의 또렷한 이목구비와 우아한 표정은 보는 이들의 감탄을 자아냈다.특히 지수는 핑크 마이크를 매치해 시크함과 러블리함을 동시에 연출한 모습과 포니테일 헤어스타일로 강렬한 무대 퍼포먼스를 완성했다. 이를 본 팬들은 "너무 귀여워", "늘 응원해요", "정말 사랑해", "너무 예쁘다", "드레스가 당신에게 아주 잘 어울려요" 등 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.1995년생인 지수는 현재 음악 활동과 더불어 배우로서의 커리어도 함께 넓혀가고 있는 가운데 매번 게시물마다 높은 관심을 끌며 글로벌 팬심을 저격하고 있다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr