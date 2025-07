사진=텐아시아DB

배우 박보검과 가수 윤종신이 함께한 무대가 열띤 반응 속에 음원으로 발매된다.30일 KBS 2TV '더 시즌즈 -박보검의 칸타빌레' 측은 "'박보검 – 오르막길 (Feat. 윤종신) [THE 시즌즈: 박보검의 칸타빌레]' 음원이 공개된다"고 밝혔다. 해당 프로그램은 3월 14일 첫 방송해서 8월 1일 종영한다.'오르막길'은 4월 11일 방송에서 MC 박보검이 원곡자 윤종신과 함께 선보인 무대로 유튜브 340만 뷰, 릴스 930만 뷰 이상을 기록하며 지금까지도 폭발적인 관심을 받고 있다. 특히 방송 이후 음원 발매를 원하는 시청자들의 요청이 꾸준히 이어졌고, 이러한 반응에 힘입어 음원 정식 발매가 결정됐다.이날 무대에서 박보검은 담백하면서도 진정성이 느껴지는 보컬과 섬세한 표현력으로 현장 모두의 놀라움을 자아냈다. 여기에 박보검의 음색을 감싸는 윤종신의 노련한 화음이 풍성하게 조화를 이루며 무대의 완성도를 높였고, 두 사람의 따뜻한 하모니가 감동을 더 했다.박보검은 앞서 발매된 '이준영 - 나였으면(PIANO BY 박보검) [THE 시즌즈: 박보검의 칸타빌레]' 피아노 연주에 참여하며 음악적 역량을 입증한 바 있다. '더 시즌즈 –박보검의 칸타빌레' 진행을 맡으며 음악에 대한 남다른 재능과 애정을 꾸준히 보여온 만큼 박보검 버전의 '오르막길' 음원에도 기대감이 집중되고 있다.'더 시즌즈-박보검의 칸타빌레'는 그동안 엔하이픈, 이준영, 소연(아이들) 그리고 박보검까지 방송을 통해 선보인 화제의 라이브 무대를 음원으로 잇달아 공개해왔다. 8월 1일 시즌 마무리를 앞둔 가운데 이번 음원 발매는 의미 있는 피날레를 장식하며 또 한 번 깊은 여운을 이어갈 예정이다.'박보검 – 오르막길 (Feat. 윤종신) [THE 시즌즈: 박보검의 칸타빌레]' 음원은 다음 달 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr