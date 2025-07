가수 하성운/사진제공=빅플래닛메이드엔터

가수 하성운이 장마철 같이 비 피하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 17일부터 23일까지 '장마철 같이 비 피하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 하성운은 최근 '2025 그린캠프페스티벌' 무대에서 화려한 퍼포먼스를 펼쳤다. 해당 무대 영상은 유튜브를 통해 공개되었으며, 팬들 사이에서 큰 호응을 얻었다. 그는 2021년 빅플래닛메이드 엔터테인먼트와 새롭게 전속계약을 체결한 뒤 활발한 활동을 이어가고 있다.2위는 그룹 아스트로의 멤버 차은우가 올랐다. 차은우의 소속사 판타지오에 따르면 차은우는 오는 28일 입소해 기초 군사훈련을 받은 뒤 군악대에서 군 복무를 시작한다. 소속사 판타지오는 "혼잡으로 인한 안전사고 예방을 위해 입대 장소와 시간은 비공개로 진행된다"며 "별도의 행사는 없다"고 밝혔다. 또한, 그는 최근 넷플릭스 시리즈 '더 원더풀스'와 영화 '퍼스트 라이드' 촬영을 마쳤다.3위는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 그는 지난 5일~6일 일본 베루나돔에서 열린 '2025 쇼! 음악중심 in JAPAN' 무대에 올라 글로벌 팬들과 만났다. 주연은 다음달 8일~10일 서울 KSPO돔에서 열리는 'THE BOYZ WORLD TOUR in SEOUL' 공연을 시작으로 본격적인 월드 투어에 돌입할 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '더운 여름날, 함께 노래방 데이트 하고 싶은 남자 가수는?', '더운 여름날, 함께 노래방 데이트 하고 싶은 여자 가수는?', '더운 여름날, 함께 노래방 데이트 하고 싶은 남자 트로트 가수는?', '더운 여름날, 함께 노래방 데이트 하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr