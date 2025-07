/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 = 이수혁 제공

14일 8년 간 몸을 담았던 YG엔터테인먼트를 떠난 배우 이수혁이 ‘웨이보 갈라 2025 웨이보 문화교류의 밤 in 태국’에 참석한다.22일, 소속사 사람엔터테인먼트 측은 “배우 이수혁이 ‘웨이보 갈라 2025 웨이보 문화교류의 밤 in 태국’에 참석한다”라고 전했다.‘웨이보 갈라 2025 웨이보 문화교류의 밤 in 태국’(WEIBO GALA 2025 Weibo Cultural Exchange Night in Thailand)은 웨이보(Weibo)가 주최하는 글로벌 문화 교류 시상식으로, 중국과 아시아 주요 국가 간의 문화 예술 교류를 촉진하고 국제적인 스타 및 콘텐츠의 영향력을 조명하는 행사이다. 한국, 중국, 태국 3개국의 정상급 아티스트들을 초청해 전통 및 현대 문화를 융합한 공연과 시상식을 진행한다. 이에 이수혁은 직접 태국을 방문해 시상식을 빛낼 예정이다.이수혁은 현재 방영 중인 웨이브 오리지널 드라마 ‘S라인’에서 S라인의 비밀을 추적하는 형사 한지욱 역을 맡아 활약하고 있다. 그는 현실감 넘치는 연기로 극의 몰입을 이끌며 드라마 공개와 동시에 웨이브 유료 가입 견인 1위, 드라마 시청 유저 1위를 기록하고 있다.한편, ‘웨이보 갈라 2025 웨이보 문화교류의 밤 in 태국’은 오는 8월 16일 방콕 퀸 시리킷 내셔널 컨벤션 센터(Queen Sirikit National Convention Center)에서 열리며 웨이보를 통해 전 세계 생중계될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr