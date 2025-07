NCT 드림/ 사진 제공=SM

그룹 NCT 드림이 켄지 작가에게 감사함을 내비쳤다.NCT 드림은 14일 서울 송파구 롯데시네마에서 정규 5집 'Go Back To The Future'(고 백 투 더 퓨처) 발매 기념 제작 발표회를 열었다.NCT 드림은 데뷔 후 처음으로 더블 타이틀곡으로 컴백한다. 마크는 "더블 타이틀곡인 만큼 다르지만 이어질 수 있는 곡이라는 점에서 무기라고 생각한다"고 했다.두 곡 모두 히트곡 메이커 켄지(KENZIE)가 작사를 맡아 유기적인 서사를 완성했다. 마크는 "데뷔곡 '츄잉검' 때부터 디렉팅 해주셨던 켄지 작가님이 작사를 맡았는데, 두 곡의 유기적인 느낌을 너무 잘 살려줬다. 확실히 차이가 있는, 그러면서도 이어지는 가사를 완벽하게 써주신 켄지 누나에게 샤라웃하고 싶다"고 말했다.이들은 앨범 발매를 앞둔 지난 10~12일 서울 고척스카이돔에서 단독 콘서트를 열었다. 런쥔은 "켄지 누나가 저희 콘서트를 보면서 울컥했다고 들었다"고 덧붙여 끈끈한 관계를 짐작하게 했다.이번 앨범은 가장 빛나는 '나'를 찾기 위해 시간 여행을 NCT 드림이 과거와 현재, 미래를 넘나드는 여정을 스펙터클하게 그려낸 작품이다. 더블 타이틀곡 'BTTF'(비티티에프 / 백 투 더 퓨처)와 'CHILLER'(칠러)를 포함한 총 9곡이 수록됐다.타이틀곡 'BTTF'는 시간 여행을 통해 미래를 바꿀 수 있는 힘을 얻게 된 NCT DREAM이 후회 없는 과거를 돌아보고 자신들의 가장 찬란한 미래로 돌아가자는 메시지를 전하며, 시그니처 신스 베이스 위로 과거와 미래를 넘나드는 듯한 다이내믹한 사운드가 곡 테마에 어울리는 SF 감성으로 몰입도를 높인다. 또 다른 타이틀곡 'CHILLER'는 실험적인 사운드와 신스 특유의 질감, 예측을 벗어나는 전개가 인상적인 곡이다.NCT 드림의 정규 5집 'Go Back To The Future'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr