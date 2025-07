사진=아르마다이엔티

사진=아르마다이엔티

사진=아르마다이엔티

사진=아르마다이엔티

원팩트(ONE PACT)가 새 앨범 발매를 앞두고 독창적인 감각이 돋보이는 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.ONE PACT(종우, 제이창, 성민, 태그, 예담)는 지난 10일, 12일 양일에 걸쳐 소속사 아르마다이엔티 공식 SNS 채널을 통해 4th Mini Album 'ONE FACT'의 N 버전 개인 및 단체 콘셉트 포토를 순차적으로 오픈, 멤버별 개성과 감성을 입체적으로 담아낸 비주얼을 선보이며, 글로벌 팬심을 저격했다. 앞서 2023년 방송된 엠넷 '보이즈 플래닛'에 종우, 제이창, 성민, 예담이 출연해 인지도를 확장한 바 있다.N 버전 콘셉트는 멤버 고유의 분위기를 상징하는 컬러와 스타일링을 바탕으로 감각적인 연출을 더 해, 시각적인 몰입도를 극대화했다. 톤 앤 무드가 뚜렷한 배경색과 빈티지한 질감의 의상, 유니크한 표정까지 더해져, 다섯 멤버 각자의 개성과 팀으로서의 조화를 모두 담아냈다.먼저 강렬한 레드 배경 속 종우는 찢어진 와이드 팬츠와 슬리브리스 상의로 거침없는 에너지를 발산하며 시선을 사로잡았다. 카리스마 넘치는 눈빛과 탄탄한 피지컬이 강한 인상을 남겼다. 옐로우 배경의 제이창은 빈티지 스트라이프 니트에 디테일한 뱃지와 액세서리로 개성을 더했고, 부드러운 눈빛으로 감각적인 무드를 완성했다.성민은 에메랄드 톤의 배경 아래 돋보이는 니트와 패턴 데님 팬츠로 몽환적이고 트렌디한 이미지를 선보였다. 부드러우면서도 선명한 표정 연기가 돋보이며, 비주얼을 완성했다. 보라색 배경 속 태그는 짧은 금발과 오버핏 재킷, 디스트로이드 데님을 매치해 절제된 감성과 시크한 무드를 동시에 담아냈다. 마지막으로 예담은 핑크 배경 아래 스트라이프 니트와 별 포인트 메이크업으로 유니크하고 발랄한 매력을 선보였다. 자유로운 포즈와 함께 밝고 경쾌한 에너지를 전하며 콘셉트의 완성도를 높였다.함께 공개된 단체 콘셉트 포토에서는 각기 다른 스타일링에도 불구하고 균형감 있는 팀워크와 자연스러운 케미스트리를 드러내며, '올라운더 그룹'으로서의 존재감을 증명했다. 다섯 멤버가 각자의 매력을 유지하면서도 하나의 흐름을 만들어가는 비주얼은 'ONE PACT'라는 이름 아래 완벽한 조화를 선보였다.ONE PACT는 다채로운 콘셉트를 통해 팀의 정체성과 멤버 각각의 컬러를 동시에 부각하며, 신보 'ONE FACT'를 향한 기대감을 한층 끌어올리고 있다. 앞서 프리 릴리즈 EP 'ONE PACK'으로 개인 서사를 먼저 펼쳐낸 이들은, 이번 미니 4집을 통해 한층 진화된 팀 퍼포먼스와 음악적 서사를 선보일 예정이다.ONE PACT의 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'는 오는 7월 22일 정식 발매되며, 다양한 프로모션 콘텐츠를 순차적으로 공개해 팬들의 기대감을 키운다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr