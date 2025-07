사진=알비더블유

사진=알비더블유

사진=알비더블유

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 문별이 일본 열도를 뜨겁게 달궜다.1992년생 문별은 지난 12일 일본 오사카에서 팬콘서트 'Moon Byul Fan Concert [sea;nema] In JAPAN'(이하 'sea;nema')을 개최하고, 현지 팬들과 만났다.'sea;nema'는 문별이 아시아 4개 도시에서 진행하는 단독 팬콘서트다. 팬콘서트 타이틀이 바다(sea)와 영화(cinema)의 합성어인 것에서 착안, 문별은 한여름 밤의 바다를 연상케 하는 청량감 넘치는 무대와 다양한 팬 참여형 코너로 풍성한 볼거리를 선사했다.문별은 가장 최근 발매한 'ICY BBY'를 포함, 솔로 대표곡 퍼레이드를 이어가며 현장 열기를 최고조로 달궜다. 문별은 강렬하면서도 러블리한 매력을 자유롭게 넘나들며 압도적인 무대 장악력을 자랑해 팬들의 큰 호응을 얻었다.이번 팬콘서트는 일본에서 진행된 만큼 문별은 현지 언어로 팬들과 소통하려 노력하는 것은 물론 일본 데뷔 싱글의 타이틀곡 'ほしあかり (Hoshiakari)'와 수록곡 'Because of you'를 선곡하는 등 팬들을 향한 세심한 배려도 엿볼 수 있었다.문별은 최근 일본 도쿄와 오사카에서 팬콘서트를 성황리에 진행하며 현지 내 '글로벌 아티스트'로서의 입지를 다시 한번 굳혔다. 문별은 이후 오는 20일 홍콩과 26일 가오슝에서 팬콘서트 'sea;nema'를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr