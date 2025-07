에이티즈/ 사진 제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미니 12집 열기에 이어 에디션 앨범을 선보인다.에이티즈는 11일 오후 1시 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'(GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition')'을 발매한다.'골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션''은 또 다른 나를 마주하는 경계에서 겪는 경험과 선택의 순간을 담아낸 앨범이다. 헤어 나올 수 없는 에이티즈의 속삭임을 통해 리스너들을 판타지로 초대한다.동명의 타이틀곡 '인 유어 판타지'는 멤버 홍중과 민기가 직접 작사에 참여해 에이티즈만의 짙은 음악색을 녹였다. 또한 미니 12집의 '레몬 드롭(Lemon Drop)', '마스터피스(Masterpiece)', '나우 디스 하우스 에인트 어 홈(Now this house ain't a home)', '캐슬(Castle)', '브리지 : 디 엣지 오브 리얼리티(Bridge : The Edge of Reality)'도 함께 수록됐다.그뿐만 아니라 홍중의 '엔오원(NO1)', 성화의 '스킨(Skin)', 윤호의 '슬라이드 투 미(Slide to me)', 여상의 '레거시(Legacy)', 산의 '크립(Creep)', 민기의 '로어(ROAR)', 우영의 '세지테리어스(Sagittarius)', 종호의 '우리의 마음이 닿는 곳이라면 (To be your light)'까지, 멤버 각자의 개성과 매력이 진하게 녹아 있는 솔로 트랙도 담겼다. 특히 멤버 전원이 각자의 곡 작사에 이름을 올려 새롭게 보여줄 감성과 매력을 더욱 기대하게 한다.타이틀곡 '인 유어 판타지'와 멤버별 솔로 트랙은 지난 5~6일 양일간 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 펼쳐진 단독 콘서트에서 선공개됐다. 에이티즈는 글로벌 팬들을 환상의 세계로 이끄는 치명적인 퍼포먼스와 오랜 시간 갈고 닦은 개인 역량까지 뽐낸 다채로운 무대의 향연을 선보이며 '톱 퍼포머'임을 재차 증명했다.이날 '인 유어 판타지' 발매와 더불어 에이티즈는 11일(현지시간) 미국 애틀랜타의 '스테이트 팜 아레나(State Farm Arena)'에서 북미 투어의 막을 올린다. 앞서 인천 공연을 통해 이전과 180도 달라진 세트리스트와 한층 더 강력해진 퍼포먼스로 팬들을 사로잡은 만큼, 새 월드 투어로 이어갈 글로벌 활약에 기대가 커진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr