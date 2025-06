아일릿 미니 3집 타이틀곡 ‘빌려온 고양이 (Do the Dance)’ MV 티저

그룹 아일릿(ILLIT)이 파격적인 단발로 변신했다.아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 지난 13일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 3집 ‘bomb’의 타이틀곡 ‘빌려온 고양이 (Do the Dance)’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.영상 속 아일릿은 모두 단발머리로 등장해 눈길을 끌었다. 데뷔 이래 가장 파격적인 스타일링이다. 교복 차림의 다섯 멤버가 다 함께 한 자전거를 타고 어디론가 향하는 모습 또한 흥미롭다. 눈앞에 나타난 고양이를 피하기 위해 급정거하는 장면으로 영상이 마무리된다.일부 공개된 ‘빌려온 고양이 (Do the Dance)’의 멜로디는 설레임 가득한 감정을 남긴다. 로맨틱하고 몽환적인 감성으로 시작되다가 갑자기 비트가 빨라지며 분위기가 반전된다.‘빌려온 고양이 (Do the Dance)’는 첫 데이트의 설렘과 풋풋함이 담긴 프렌치 하우스 장르를 기반으로 한 곡이다. 좋아하는 상대와의 데이트에서 저지른 실수로 ‘빌려 온 고양이’같이 되지만, 이대로 끝내고 싶지 않아 ‘같이 춤추자(Do the Dance)’라고 호감을 표현하는 아일릿의 당돌한 매력이 들어있다.아일릿은 오는 15일 ‘빌려온 고양이 (Do the Dance)’ 뮤직비디오의 두 번째 티저를 공개한다. 신보는 16일 오후 6시에 발매된다.이어서 17일 서울 서초구 예빛섬에서 개최되는 ‘프렌즈 나잇 피크닉’에서는 아일릿의 야외 공연은 물론 피크닉을 즐길 수 있는 다양한 부스가 준비되어 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr