[사진=아이윌미디어 제공]

가수 겸 배우 육성재가 수준급 보컬로 돌아온다.육성재는 지난 12일과 13일 공식 SNS를 통해 미니 1집 'All About Blue'(올 어바웃 블루)의 수록곡 트랙 티저를 공개했다. 이번 앨범은 지난해 5월 발표한 첫 솔로 싱글 'EXHIBITION : Look Closely'(엑시비션 : 룩 클로슬리) 이후 약 1년 만에 발매하는 신보다.공개된 트랙 티저에는 '1000분의 1초(a millisecond)'를 비롯해 'Movie'(무비), 'Weightless'(웨이트리스), 'Break Away'(브레이크 어웨이)까지 총 4곡의 하이라이트 음원과 영상이 포함됐다.성숙한 보컬이 인상적인 '1000분의 1초(a millisecond)'를 시작으로 설렘이 느껴지는 'Movie', 몽환적인 분위기에 리드미컬한 멜로디가 더해진 'Weightless', 탄탄한 고음이 특징인 'Break Away'까지 다채로운 서사가 담긴 트랙이 눈길을 끌었다.트랙 티저 속 육성재는 잔잔하면서도 유니크한 매력을 자랑했다. 자연 속에서 자유를 만끽하는가 하면 편안한 일상을 담으며 다양한 모습을 보여줬다.육성재는 오는 19일 오후 6시 국내외 음원사이트를 통해 미니 1집 'All About Blue'를 발매한다. 오는 21일과 22일에는 단독 팬콘서트 'THE BLUE JOURNEY'(더 블루 저니)를 개최한다.한편 육성재는 최근 종영한 SBS 드라마 '귀궁'에서 1인 2역을 완벽하게 소화했다. 또한 MBC '나 혼자 산다'에서 방송 최초로 집을 공개하는 등 컴백을 앞두고 다양한 예능 프로그램에 출연해 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr