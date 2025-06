/사진 =레토피아살롱

레토피아살롱(대표 방우정)이 미국에서 첫 보이그룹 멤버를 찾는다.레토피아살롱은 한국과 일본 오디션에 이어 오는 7월부터 미국에서 '2025 드림 잇 두 잇 오디션 : 글로벌 스테이지 인 유에스에이(2025 DREAM IT DO IT AUDITION : GLOBAL STAGE IN USA)'를 개최한다.미국 오디션은 7월 2일(현지시간) 뉴욕을 시작으로, 10월 15일 오렌지카운티와 18일 로스앤젤레스에서 차례로 진행될 예정이다. 특히 뉴욕 오디션에는 노민미 이사와 함께 김수린 CCO(Chief Creative Officer)가 직접 참석해 현지에서 숨은 보석 같은 인재들을 발굴할 계획이다.이번 오디션은 QR코드를 활용한 1차 서류 심사를 도입해 더욱 편리하게 진행된다. 2007년부터 2013년 사이 출생자라면 누구나 오디션 QR코드에 접속한 뒤 보컬, 랩, 댄스, 연기 중 한 분야를 선택해 지원할 수 있다. QR코드를 통한 1차 서류 합격자에 한해 2차 현장 오디션이 진행되며, 자세한 사항은 레토피아살롱 공식 SNS에서 확인 가능하다.레토피아살롱은 방탄소년단(BTS)의 글로벌 성공을 이끈 방우정 대표를 중심으로, 김수린 CCO, 박준수 COO 등 하이브 출신 핵심 멤버들이 창립한 엔터테인먼트 기업이다. 이들은 하이브에서 쌓은 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 아티스트 매니지먼트와 콘텐츠 제작 사업을 전개하고 있다.회사의 첫 프로젝트로 K팝 시장의 새로운 흐름을 주도할 보이그룹 론칭을 준비하고 있다. 최근에는 방탄소년단 진의 유튜브 예능 ‘달려라 석진’ 제작을 맡아 화제를 모으며 콘텐츠 제작 역량도 입증했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr