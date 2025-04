사진제공=유니버설뮤직그룹

브라이언 체이스(Bryan Chase)와 pH-1이 삶과 무대에 대한 진솔한 메시지를 담은 신곡으로 뭉쳤다.브라이언 체이스는 30일 오후 6시, pH-1과 함께한 신곡 ‘Show Must Go On’(쇼 머스트 고 온)을 발표한다.이번 신보는 랩과 힙합 장르를 기반으로, 브라이언 체이스의 특유의 음색과 트렌디한 비트가 어우러진 중독성 강한 신곡이다. 브라이언 체이스의 탄탄한 랩 딕션과 부드러운 플로우, 섬세하게 짜인 멜로디가 조화를 이루며 완성도 높은 힙합 사운드를 선사할 것으로 기대된다.‘Show Must Go On’은 무대가 끝난 뒤 찾아오는 공허함과 외로움, 그리고 개인적인 상처에도 불구하고, 삶과 무대를 포기하지 않고 계속 나아가야 한다는 메시지를 담고 있다. 감춰둔 외로움과 인간적인 고뇌를 솔직하게 풀어내며, 다시 무대 위에 서려는 뮤지션의 내면을 진정성 있게 그려낸다.이번 신곡은 브라이언 체이스와 pH-1, 더블랙레이블의 프로듀서 KUSH가 공동 작사·작곡에 참여했다. 특히 ‘인생영화(Feat. 정지소)’, ‘Cupid(Feat. PENOMECO)’, ‘Nerdy Love(Feat. Yerin Baek)’ 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 pH-1의 감성적이고 진솔한 가사에 멜로디컬한 플로우가 더해지며 트렌디한 힙합 시너지를 극대화한다.2015년 데뷔한 브라이언 체이스는 유니크한 보이스와 솔직한 이야기를 담은 음악으로 언더그라운드 힙합씬을 넘어 글로벌 무대까지 활동 영역을 확장해왔다. 최근 글로벌 레이블 유니버설뮤직과 전속 계약을 체결한 브라이언 체이스는 ‘Show Must Go On’의 스튜디오 비하인드 영상을 통해 신곡 작업 과정을 공개하며 음악에 대한 열정과 자유로운 에너지를 전해 관심을 끌었다.브라이언 체이스와 pH-1이 함께한 신곡 ‘Show Must Go On’은 오는 30일 오후 6시, 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr