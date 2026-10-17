사진 = 홍지윤 인스타그램

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사진 = 홍지윤 인스타그램

사진 = 홍지윤 인스타그램

가수 홍지윤이 인형 같은 미모와 장난기 넘치는 표정이 담긴 셀카를 공개했다.홍지윤은 최근 자신의 인스타그램에 "Yeah Ah 오늘도 감사해요🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍지윤은 보랏빛 조명이 비치는 공간에서 카메라를 가까이 들고 셀카를 촬영하고 있다. 긴 갈색 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 입꼬리를 살짝 올리며 미소 짓고 있다. 풍성한 속눈썹과 커다란 눈망울, 윤기 있는 입술이 어우러져 인형 같은 비주얼을 뽐냈다.이어진 사진에서 홍지윤은 입술을 동그랗게 내밀며 귀여운 표정을 짓고 있다. 얼굴을 화면 가득 담은 초근접 구도에서도 또렷한 이목구비와 매끈한 피부가 돋보인다. 밝은 베이지색 의상과 차분한 브라운 헤어스타일이 어우러져 세련된 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 홍지윤은 눈을 동그랗게 뜨고 입술을 쭉 내민 채 장난스러운 매력을 발산했다. 앞선 사진보다 한층 과장된 표정으로 시선을 끌었으며 긴 머리카락이 얼굴 양옆을 감싸면서 작은 얼굴과 선명한 눈매를 더욱 부각했다.마지막 사진에서 홍지윤은 거울 앞에서 휴대전화를 들고 익살스러운 표정으로 셀카를 남겼다. 화이트 셔츠에 베이지색 스트라이프 베스트를 매치해 단정한 스타일링을 선보였으며, 휴대전화에 달린 알록달록한 비즈 장식과 캐릭터 키링도 눈길을 끌었다. 특히 키링 속 캐릭터와 비슷하게 눈을 크게 뜨고 입술을 내민 모습이 사랑스러움을 더했다.이를 본 팬들은 "진짜 키링이랑 똑같이 생겼소요", "너무이뻐요", "인형이네", "와 지윤님 얼굴이 너무 예쁘네요", "싸랑해요 홍지윤", "왜이케 귀여운거에요" 등의 댓글을 달았다.한편 1995년생으로 31세인 홍지윤은 올해 MBN '현역가왕3'에 출연하며 트로트 가수로서 활약을 이어왔다. 홍지윤은 인형 같은 외모로 '트롯바비'라는 별명을 가지고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr