그룹 엔하이픈 선우 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 선우가 자신과 이름이 같은 사람들을 만나는 개인 예능 프로그램을 선보인다.선우는 지난 15일 엔하이픈 공식 유튜브 채널을 통해 새 예능 콘텐츠 '내 이름은 김선우'의 티저 영상을 공개했다. 이 프로그램은 선우가 자신과 같은 '김선우'라는 이름을 가진 게스트들을 만나 하루를 함께 보내는 형식으로 진행된다.공개된 티저에는 선우가 정체를 알 수 없는 게스트를 만나 대화를 나누는 모습이 담겼다. 두 사람은 이름으로 점을 보거나 서로 사진을 찍어주며 시간을 보냈다.선우는 게스트에게 "궁금한 거 있어요?"라고 질문하는가 하면, 함께 여러 활동을 한 뒤 "처음 만났는데 별걸 다 했네"라고 말하기도 했다. 처음 만난 두 사람이 같은 이름을 계기로 알아가는 과정이 프로그램의 주요 내용이다.'내 이름은 김선우'는 오는 22일 첫 회를 공개한다. 이후 매주 목요일 오후 9시 엔하이픈 공식 유튜브 채널에서 새로운 에피소드를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr